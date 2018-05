Σε βίντεο που ανάρτησε στο Twitter ο Ρώσος Κοσμοναύτης, φαίνεται η Σελήνη να χάνεται πίσω από τη Γη.

Την εικόνα του φεγγαριού να χάνεται πίσω από τον πλανήτη μας μπορούν να δουν μόνο όσοι βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Πάντως, ο Oleg Artemyev, δεν είναι η πρώτη φορά που μοιράζεται με εμάς τους υπόλοιπους γήινους εικόνες από το διάστημα, αφού πρόσφατα δημοσίευσε φωτογραφίες πάνω από την Κύπρο.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ

#Луна заходит за горизонт... Попробовал первый раз видео снять.

.

So I tried to make video of #moonset for the first time. pic.twitter.com/LrJY6N4Dag