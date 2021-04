Άρχισαν οι κρατήσεις κρουαζιέρας με το Jewel of the Seas … με φανταστικές προσφορές από την Let’s Go Tours

To καλοκαίρι σημαίνει χαλάρωση δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει ταξίδι σε νέους ή αγαπημένους ασφαλείς προορισμούς ή καλύτερα κρουαζιέρα … μόνο από την Let’s Go Tours.

Η Let’s Go Tours σας προσκαλεί να απολαύσετε μια Covid-Safe κρουαζιέρα από την Λεμεσό, με το πολυτελέστατο κρουαζιερόπλοιο Jewel of the Seas της Royal Caribbean για την Ελλάδα και τα Ελληνικά Νησιά, με τιμές που αρχίζουν από ΜΟΝΟ €649 το άτομο.



Το κρουαζιερόπλοιο Jewel of the Seas αναχωρεί κάθε Σάββατο για Ρόδο, Μύκονο, Πειραιά, Σαντορίνη και Χανιά για την περίοδο 10 Ιουλίου μέχρι 23 Οκτωβρίου. Κάντε κράτηση τώρα για να εξασφαλίστε την καμπίνα της επιλογής σας και να επωφεληθείτε από τις ειδικές προσφορές της Let’s Go Tours.

Απολαύστε την τέλεια ισορροπία σε μια κρουαζιέρα πολιτισμού και χαλάρωσης, εξερευνώντας προορισμούς γεμάτους ιστορία και χαλαρώνοντας σε μοναδικά νερά και παραλίες απολαμβάνοντας την περίφημη γαστρονομία, την ξεγνοιασιά και την απαράμιλλη ομορφιά της αγαπημένης μας Ελλάδας. Στο Jewel of the Seas, δροσιστείτε στις πισίνες και υδρομασάζ, αναζωογονηθείτε στο Vitality Spa και Fitness Center και δειπνήστε επιλέγοντας ανάμεσα σε πολλά δωρεάν και σπεσιαλιτέ μπαρ και εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένων των αγαπημένων Chops Grille και Izumi. Με 13 καταστρώματα, το κρουαζιερόπλοιο περιλαμβάνει έναν τοίχο αναρρίχησης, καζίνο, αθλητικό κέντρο, γήπεδο μίνι γκολφ εννέα οπών, εξωτερική οθόνη ταινιών και πολλά άλλα.



Οι κρουαζιέρες πραγματοποιούνται με εμβολιασμένο πλήρωμα, και είναι διαθέσιμες μόνο σε ενήλικες επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του Covid-19 και παιδιά κάτω των 18 ετών με αρνητικά αποτελέσματα PCR test. Το κρουαζιερόπλοιο εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας για την πρόληψη και διαχείριση του Covid-19, για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε από το ειδικό ένθετο Jewel of the Seas, εξασφαλίζοντας μια Covid-Safe ταξιδιωτική εμπειρία.

Προλάβετε! Με τέτοιες προσφορές αυτό το καλοκαίρι είναι μόνο… Let’s Go Tours.

Επισκεφτείτε το www.letsgotours.com ή επικοινωνήστε με το 22716390 για πληροφορίες και κρατήσεις.