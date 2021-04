Διαδικτυακό Σεμινάριο για τα προπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Διοίκησης & Επιχειρήσεων του University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus)

Η Σχολή Διοίκησης & Επιχειρήσεων του University of Central Lancashire Cyprus σας προσκαλεί σε Διαδικτυακό Σεμινάριο για να μάθετε περισσότερα για τα προπτυχιακά προγράμματα της Σχολής που προσφέρονται από το μόνο Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Το Διαδικτυακό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 από τις 18:00 μέχρι τις 19:00.



Τα καινοτόμα προπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Διοίκησης & Επιχειρήσεων παρέχουν τα απαραίτητα θεωρητικά και πρακτικά εφόδια που χρειάζονται οι φοιτητές για να πετύχουν στον συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό κόσμο των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα BA (Hons) Accounting & Finance, κατέχει πρωτοποριακή συνεργασία με το σώμα του Παγκόσμιου Φορέα για Επαγγελματίες Λογιστές ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), επιτρέποντας στους φοιτητές να ολοκληρώσουν παράλληλα με το πτυχίο τους, και τον επαγγελματικό τίτλο ACCA σε μόλις 4 χρόνια! Το πρόγραμμα προσφέρει 9 απαλλαγές στο ACCA, 8 απαλλαγές στο CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) και 8 απαλλαγές στο ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) με τους απόφοιτους του εν λόγω προγράμματος να εργοδοτούνται άμεσα σε μεγάλους ελεγκτικούς οίκους στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα BA (Hons) Hospitality & Tourism Management, έχει κατακτήσει την 3η θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο για σπουδές στον τομέα Hospitality & Tourism Management, σύμφωνα με τη λίστα κατάταξης πανεπιστημίων Guardian University Rankings 2021. Επίσης, η διεθνής λίστα κατάταξης πανεπιστημίων παγκοσμίως ARWU (Shanghai List) έχει κατατάξει το University of Central Lancashire ανάμεσα στους κορυφαίους στο επιστημονικό πεδίο Hospitality & Tourism Management.



Εκτός από τα πιο πάνω προπτυχιακά προγράμματα, η Σχολή Διοίκησης & Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου προσφέρει επίσης τα προγράμματα BA (Hons) Advertising and Marketing Communications, BA (Hons) Business Administration και BA (Hons) English Language Studies.

Το Διαδικτυακό Σεμινάριο σας δίνει την ευκαιρία να ενημερωθείτε για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχετε, επιλέγοντας τη Σχολή Διοίκησης & Επιχειρήσεων του Βρετανικού Πανεπιστημίου της Κύπρου για τις σπουδές σας.

Επιπρόσθετα, το έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό θα σας ενημερώσει για όλα τα προγράμματα της Σχολής Επιστημών και τις προοπτικές εργοδότησης, ενώ το επαγγελματικό προσωπικό θα σας ενημερώσει για τα κριτήρια εισδοχής για τον Οκτώβριο 2021, τη διαδικασία εγγραφής, αλλά και τις οικονομικές διευκολύνσεις που παρέχονται στους φοιτητές.



Ομιλητές θα είναι ο Δρ. Λούκας Γλύπτης (Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης & Επιχειρήσεων), η Δρ. Olga Kvasova [BA (Hons) Advertising and Marketing Communications Course Leader], ο Δρ. Φάνος Τεκέλας [BA (Hons) Business Administration Course Leader], η Δρ. Ισαβέλλα Καρασαμάνη [BA (Hons) Accounting & Finance Course Leader], η Δρ. Κατερίνα Αντωνίου [BA (Hons) Hospitality and Tourism Management Course Leader], η Δρ. Άντρη Κανίκλη [BA (Hons) English Language Studies Course Leader] και η κα Μαρία Αρέστη (Senior Student Recruitment Officer).

Η Διαδικτυακή Ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και μπορείτε να την παρακολουθήσετε, συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.uclancyprus.ac.cy/schools-webinars/.



Θα ακολουθήσει Διαδικτυακό Σεμινάριο για τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Διοίκησης & Επιχειρήσεων στις 13 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο admissions@uclancyprus.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 24 69 40 00.