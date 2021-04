Πίνακας του Καραβάτζιο θα πωλείτο για μόλις 1.500 ευρώ

Έναν χαμένο πίνακα που πιστεύεται ότι ανήκει στον ζωγράφο Καραβάτζιο δηλώνει ότι εντόπισε κριτικός τέχνης στη Μαδρίτη.





Ο κορυφαίος κριτικός Βιτόριο Σγκάρμπι ανακοίνωσε ότι ένας πίνακας που αποδίδετο στον Ισπανό ζωγράφο του 17ου αιώνα Χοσέ ντε Ριμπέρο, γνωστό και ως Σπανιολέττο, και επρόκειτο να πωληθεί από οίκο στη Μαδρίτη για μόλις 1.500 ευρώ, μπλοκαρίστηκε στην πώληση καθώς υπήρχαν αμφιβολίες για την ταυτότητα του δημιουργού.



Ο Σγκάρμπι είπε ότι επικοινώνησαν μαζί του από τον οίκο δημοπρασίας και του έστειλαν φωτογραφία του πίνακα με την ονομασία "The Crown of Thorns or Ecce Homo". Ένας φίλος του, είπε ο κριτικός, επέμενε ότι ο πίνακας ανήκει στον Ματία Πρέτι αλλά ο ίδιος αμέσως αναγνώρισε ότι πρόκειται για πίνακα του Καραβάτζιο.



Ο Σγκάρμπι είπε πως θα προσπαθήσει να πάρει χρηματοδότηση για να επιστρέψει ο πίνακας στην Ιταλία. Οι ισπανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η πώληση μπλοκαρίστηκε μετά την εξέλιξη αυτή και το μουσείο του Πράδο ανακοίνωσε πως ενδιαφέρεται να αποκτήσει το εύρημα.



Η τελευταία φορά που πωλήθηκε πίνακας του Καραβάτζιο, του σπουδαίου δημιουργού του 16ου έως τις αρχές του 17ου αιώνα, ήταν το 2019. Ήταν ο πίνακας "Judith and Holofernes" και η τιμή που πήρε στη δημοπρασία ήταν $170 εκατομμύρια δολάρια. Αργότερα έγινε γνωστό πως αγοράστηκε από έναν δημοπράτη για άγνωστο ποσό.

AΠΟ ΚΥΠΕ