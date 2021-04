H Coca-Cola HBC Κύπρου φέρνει στην αγορά μας τις Costa Coffee κάψουλες espresso και τις Costa Coffee Ready to Drink συσκευασίες

Το αγαπημένο διεθνές brand παρουσιάζει στην κυπριακή αγορά μια ευρεία σειρά επιλογών και γεύσεων

Η Coca-Cola HBC Κύπρου με χαρά ανακοινώνει την προσθήκη των καψουλών espresso και Ready to Drink Costa Coffee συσκευασιών, στο 24/7 χαρτοφυλάκιο των υψηλής ποιότητας προϊόντων της. O Costa Coffee, μια διεθνής μάρκα, ανώτερης ποιότητας και γεύσης, έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το Κυπριακό κοινό την τελευταία δεκαετία.



Μέσω της Coca-Cola HBC Κύπρου, οι Costa Coffee κάψουλες συμβατές με μηχανές Nespresso*, θα είναι διαθέσιμες στην πλειονότητα των καταστημάτων του οργανωμένου λιανεμπορίου σε 5 διαφορετικές γεύσεις Signature Blend – Espresso, Signature Blend – Lungo, Colombian roast – Espresso, Warming blend – Lungo και Decaf – Espresso.



Επίσης, για πρώτη φορά μέσω των Ready to Drink συσκευασιών, οι καταναλωτές θα μπορούν να απολαμβάνουν την υπέροχη γεύση του Costa Coffee On the Go και να επιλέξουν ανάμεσα στις τρεις γεύσεις Americano, Latte και Caramel Latte όποτε θέλουν, όπου κι αν βρίσκονται. Σημαντικό να τονιστεί πως τα εν λόγω προϊόντα περιέχουν τουλάχιστον 30% λιγότερη ζάχαρη σε σύγκριση με τα περισσότερα ροφήματα καφέ με ζάχαρη, με ή χωρίς γάλα, στην Κύπρο ενώ η συσκευασία τους είναι από 100% ανακυκλώσιμο αλουμίνιο.



Ο Βαγγέλης Μόσχος, Εμπορικός Διευθυντής της Coca-Cola HBC Κύπρου δήλωσε σχετικά: «Με την προσθήκη του κορυφαίου brand Costa Coffee στη μεγάλη οικογένεια προϊόντων της Coca-Cola HBC Κύπρου, ερχόμαστε να προσφέρουμε στους Κύπριους καταναλωτές μια μοναδική εμπειρία καφέ. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας, ενισχύοντας το όραμά μας ως ο 24/7 Leading Beverage Partner έτσι ώστε να βρισκόμαστε πάντα δίπλα στους καταναλωτές με συναρπαστικά και καινοτόμα προϊόντα».



Πέρα από ένα brand με αδιαμφισβήτητη ποιότητα και παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο, το βασικό πλεονέκτημα των προϊόντων είναι η εξαιρετικά υψηλή ποιότητα της πρώτης ύλης. Είναι χαρακτηριστικό ότι χρειάστηκαν 112 προσπάθειες για να τελειοποιηθεί το Signature blend του Costa Coffee, ενώ από το σύνολο των κόκκων που παράγονται παγκοσμίως, μόλις το 5% πληροί τα ποιοτικά κριτήρια για να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή των προϊόντων Costa Coffee. Και φυσικά, με γνώμονα τη βιωσιμότητα, το brand έχει εξασφαλίσει ότι το 100% των κόκκων που χρησιμοποιούνται είναι Rainforest Alliance Certified.

*Εμπορικό σήμα ιδιοκτησίας τρίτου που δεν συνδέεται με την Coca-Cola HBC Κύπρου