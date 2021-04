Παράταση 8 μηνών από Δήμο Αγλαντζιάς στο πρόγραμμα «Save Our Food», σε ένα χρόνο προσφέρθηκαν 14774 μερίδες φαγητού

Παράταση τουλάχιστον οκτώ μηνών δίνει ο Δήμος Αγλαντζιάς στο έργο Save Our Food, ένα πρόγραμμα που εφαρμόστηκε πιλοτικά στην Αγλαντζιά από τον Απρίλιο 2020 και ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στα μέσα Απριλίου 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Frederick.



Τη συνέχιση του προγράμματος ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Ανδρέας Κωνσταντίνου, στη διάρκεια διαδικτυακού συνεδρίου με θέμα «Save Our Food: ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων», που πραγματοποίησε το Frederick Research Center, συντονιστής του έργου, στις 7 Απριλίου.



Σκοπός του έργου, προστίθεται είναι να περιορίσει τη σπατάλη του βρώσιμου φαγητού στην Κύπρο, να μειώσει τις ποσότητες που καταλήγουν στα σκουπίδια και να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό ατόμων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέσα σε ένα χρόνο το πρόγραμμα διέθεσε 14774 μερίδες φαγητού σε 34 επωφελούμενες οικογένειες (117 άτομα) μέσα από 4635 παραδόσεις κατ` οίκον χάρη σε 1138 δωρεές φαγητού από 12 τοπικές επιχειρήσεις. Το εκτιμώμενο κόστος αυτού του φαγητού, που σε διαφορετική περίπτωση θα κατέληγε στα σκουπίδια, ανέρχεται στις 45 χιλιάδες ευρώ.



«Το Save Our Food θα συνεχιστεί στον Δήμο μας με ίδιους πόρους. Δεν μπορούμε σε τέτοιους δύσκολους καιρούς να γυρίσουμε την πλάτη σε 117 άτομα και στις 34 οικογένειές τους» είπε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος, αναφερόμενος στους ανθρώπους που δέχτηκαν τις 14774 μερίδες φαγητού που προσέφερε το πρόγραμμα μέσα σε ένα χρόνο.



Χαιρετισμό στο Συνέδριο απηύθυνε η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, Νατάσσα Φρειδερίκου, η οποία είπε ότι το «Save Our Food» είναι «ένα εξαιρετικό παράδειγμα των νέων λύσεων που ο πλανήτης μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή», στο δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.



«Είναι ένα έργο που κατάφερε να φέρει μαζί ιδιωτικούς οργανισμούς, δημόσιους φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, εθελοντικές οργανώσεις, τη νεολαία και τον ακαδημαϊκό κόσμο, παρουσιάζοντας μια λύση που συνδυάζει οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και περιβαλλοντική βιωσιμότητα», ανάφερε τέλος η κ. Φρειδερίκου.