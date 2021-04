Απόσυρση ακατάλληλης επέκτασης καλωδίου από την αγορά -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, σε ανακοίνωσή του πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά ακατάλληλη επέκταση καλωδίου, η οποία δε φέρει τη σήμανση СЄ. Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική ανάκλησή του από την αγορά.



Το προϊόν αφορά σε σύνολο επέκτασης εύκαμπτου καλωδίου με την εμπορική επωνυμία XINGNIU. Κατασκευαστής είναι η Puning Xingniu Electric Co., Ltd (στη συσκευασία) και το μοντέλο XN-518 (στο ρευματοδότη). Χώρα κατασκευής είναι η Κίνα και εισαγωγέας A. KRONFOUL TRADING LTD (GREEN TREE SUPERMARKETS LTD).



Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.



Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν και να το επιστρέψουν στον πωλητή δηλαδή από το κατάστημα από το οποίο το έχουν προμηθευτεί.