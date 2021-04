Απογείωσε την επικοινωνία σου με τα νέα πλάνα κινητής της Epic

Και περισσότερα GB και 50% έκπτωση.

Πιστή στη δέσμευση της να παρέχει ένα υπερσύγχρονο δίκτυο σε συνδυασμό με πραγματική οικονομία, η Epic συνεχίζει να πρωτοπορεί και να εκπλήσσει με τα νέα πλάνα κινητής που λάνσαρε στην αγορά.

Το mobile internet έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Όλοι έχουν την ανάγκη να είναι συνδεδεμένοι και να σερφάρουν στο διαδίκτυο οποιαδήποτε στιγμή, όπου και αν βρίσκονται χωρίς να έχουν το άγχος για τον όγκο δεδομένων που τους απομένει στο μηνιαίο πάγιο. Αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα αλλά και την ανάγκη του mobile internet σε κάθε στιγμή της ζωής μας, η Epic φέρνει στην αγορά νέα πλάνα με πολύ περισσότερα data σε εκπληκτικά χαμηλές τιμές. Επιπρόσθετα, για νέους συνδρομητές προσφέρει και 50% έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για τους πρώτους 6 μήνες!

Τα νέα πλάνα Small 1, Medium 3, Unlimited 5, Unlimited 15, Unlimited ALL και Unlimited ALL Plus είναι εδώ για να καλύψουν πολλές και διαφορετικές ανάγκες, όλα σε επικές τιμές! Για παράδειγμα, με σύνδεση στο Unlimited ALL τα απολαμβάνεις όλα απεριόριστα - λεπτά ομιλίας, SMS & GB - από €44,99 τώρα μόνο €22,50/μήνα για τους πρώτους 6 μήνες! Κι αυτό είναι epic!

Με 4 συνεχόμενες βραβεύσεις μέσα σε ένα χρόνο από τους 2 ανεξάρτητους διεθνείς οργανισμούς μετρήσεων umlaut και Οokla, όλοι οι συνδρομητές της Epic έχουν το #1 δίκτυο κινητής στην Κύπρο για να απολαμβάνουν καθημερινά μία επική εμπειρία επικοινωνίας. Τώρα, και με νέα πλάνα με πολύ περισσότερα data και με 50% έκπτωση!

Ζήσε κι εσύ το #1 δίκτυο κινητής στην Κύπρο και απογείωσε την επικοινωνία σου με τις ασύλληπτα γρήγορες ταχύτητες και αξιοπιστία του #1 δικτύου κινητής στην Κύπρο.

Συνδέσου με την Epic μέσω της ιστοσελίδας ή των καταστημάτων της σε όλη την Κύπρο, σε καταστήματα επιλεγμένων συνεργατών, καθώς και τηλεφωνικώς στο 800 10 800.

Για όρους και προϋποθέσεις επισκεφθείτε το www.epic.com.cy