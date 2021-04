Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου: Αποτελέσματα Έρευνας για το πρώτο κύμα της πανδημίας COVID-19 στην Κύπρο και των επιπτώσεων της στην ψυχική υγεία του πληθυσμού

Στόχος της έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίων και ποσοτικής ανάλυσης ήταν να εξεταστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία του πληθυσμού της Κύπρου κατά την περίοδο του πρώτου κύματος της πανδημίας (Μάρτιος-Ιούλιος 2020). Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα με τις γυναίκες να αντιμετωπίζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους, στρες, φόβου, ανησυχίας και απελπισίας, συγκριτικά με τους άνδρες και με τις γυναίκες να λαμβάνουν περισσότερα προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Επιπρόσθετα, μέσω της έρευνας διαφαίνεται ότι τα ηλικιωμένα άτομα και τα άτομα τα οποία ζουν σε αστικές περιοχές, έχουν την πεποίθηση ότι λαμβάνουν μεγαλύτερη κοινωνική στήριξη από τα οικεία άτομα και τον ευρύτερο κοινωνικό τους κύκλο καθώς επίσης επιδεικνύουν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη συναισθηματική εμπειρία σημαντικών άλλων σε σχέση με τη πανδημία. Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα βιώνουν την εμπειρία της πανδημίας συσχετίζεται με τη συναισθηματική δυσφορία, την κοινωνική υποστήριξη και το ενδιαφέρον που επιδεικνύει ένα άτομο για τον εαυτό και τους άλλους. Εξίσου σημαντικό εύρημα της έρευνας ήταν η μείωση της ανησυχίας του πληθυσμού για τυχόν μόλυνση μετά το τέλος του πρώτου κύματος της πανδημίας στην Κύπρο.



Τα προαναφερθέντα αποτελούν τα συμπέρασματα της νέας μελέτης του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με τίτλο «The impact of the COVID-19 pandemic on mental health: Evidence from Cyprus» που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «International Journal of Environmental Research and Public Health». Η ερευνητική ομάδα της εν λόγω μελέτης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, απαρτίζετε από την Δρ Μαριλένα Μουσουλίδου Λέκτορα Γνωστικής Ψυχολογίας, την Δρ Μιχαηλίνα Σιακαλλή Λέκτορα Στατιστικής, την Δρ Άνδρη Χριστοδούλου Λέκτορα Κλινικής Ψυχολογίας, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγο και Διευθύντρια του Συμβουλευτικού Κέντρου Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.) του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και τον Δρ Μάριο Αργυρίδη Αναπληρωτή Καθηγητή Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Εγγεγραμμένο Συμβουλευτικό Ψυχολόγο και Πρόεδρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.

Αυτούσια τα ερευνητικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/3868