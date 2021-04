Νέα διάλεξη της διαδικτυακής δράσης «Μίλα μου Ιστορικά», του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου

Σκιαγραφώντας τον κόσμο της Κύπρου κατά την Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού.



Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, σας προσκαλεί να συντονιστείτε διαδικτυακά, για να παρακολουθήσετε το νέο επεισόδιο-διάλεξη της δράσης «Μίλα μου Ιστορικά», με τίτλο «Ο κόσμος της Κύπρου κατά την πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού». Στη νέα αυτή διάλεξη, με την οποία έχει εμπλουτιστεί η δράση, ομιλήτρια είναι η Δρ Μαρία Δικωμίτου-Ηλιάδου.

Θεματική Διάλεξης:

Στόχος της παρουσίασης είναι να σκιαγραφηθεί ο κόσμος της Κύπρου κατά την Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού. Η Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού στην Κύπρο (25ος-17ος αι. π.Χ) θεωρούνται από κοινού η μεταβατική περίοδος πριν την πλήρη ένταξη της Κύπρου, κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, στον αστικοποιημένο κόσμο επαφών και εμπορίου της Ανατολικής Μεσογείου. Παρουσιάζεται ο υλικός πολιτισμός των εν λόγω περιόδων, με αναφορές στον φυσικό πλούτο της Κύπρου, την οικονομία και την κοινωνία, τα έθιμα και τις συνήθειες των κατοίκων του νησιού, καθώς και τις υπερπόντιες επαφές τους με γειτνιάζουσες περιοχές.

Σύντομο βιογραφικό της ομιλήτριας:

H Δρ Μαρία Δικωμίτου-Ηλιάδου κατέχει πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μεταπτυχιακό (MA in Mediterranean Archaeology) από το Πανεπιστήμιο του Bristol, Μεταπτυχιακό (MA in Artefact Studies) και Διδακτορικό τίτλο (PhD in Archaeology) από το University College London. Από το 2009 μέχρι το 2017 εργάστηκε ως Ειδική Επιστήμονας και στη συνέχεια ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2018 μέχρι το 2020 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια (Marie Skłodowska - Curie postdoctoral fellow) στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του University College London. Στο παρόν στάδιο εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Δίνοντας ζωή σε παλαιές μουσειακές συλλογές: Η διεπιστημονική μελέτη κεραμικής από τις κυπριακές πολιτείες Σαλαμίνας, Σόλων, Λαπήθου και Χύτρων στην Εποχή του Σιδήρου». Η έρευνά της επικεντρώνεται στη διεπιστημονική, τεχνολογική μελέτη κεραμικών τεχνέργων, όπως επιτραπέζια αγγεία, μαγειρικά σκεύη και ειδώλια από διαφορετικές περιόδους της Κυπριακής Ιστορίας. Έχει ενεργή συμμετοχή σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα της σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

H σειρά διαλέξεων «Μίλα μου Ιστορικά» αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και ταυτόχρονα φιλική στον ακροατή σειρά, από έγκριτους επιστήμονες που εστιάζουν σε διάφορα κυπρολογικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με τα Μουσεία, Συλλογές, Εκθέσεις, Δράσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος, αλλά και ευρύτερα με όλες τις περιόδους της κυπριακής ιστορίας, αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης και λογοτεχνίας.

Οι διαλέξεις παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στη σελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος στο Facebook (@boccf), στην ιστοσελίδα μας www.boccf.org και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες παροχής ήχου (Buzzsprout, Spotify, Google Podcasts: “Μίλα μου ιστορικά”).



Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22128157

www.boccf.org