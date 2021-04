Το Nicosia Mall συνεχίζει τον πασχαλινό διαγωνισμό με 150 incredible δώρα!

Με ένα μοναδικό πασχαλινό διαγωνισμό, το Nicosia Mall, συνεχίζει να χαρίζει incredible δώρα!

Το Νιcosia Mall, σας προσκαλεί να διεκδικήσετε μέσα από ένα incredible πασχαλινό διαγωνισμό 150 μοναδικά δώρα από τα καταστήματά του! Δυο από τους τυχερούς μάλιστα, θα κερδίσουν τα μεγάλα δώρα του διαγωνισμού, που είναι μία κουζινομηχανή Bosch MUM5XW20 κι ένας πολυμάγειρας Bosch MUC11W12 και τα δυο προσφορά του PUBLIC.

Η νέα πανίσχυρη κουζινομηχανή Bosch MUM5XW20, είναι ο ιδανικός σας σύμμαχος για να φτιάξετε σπιτικό ψωμί, ζυμαρικά, πίτες, γλυκές και αλμυρές συνταγές, κέικ, τσουρέκια, πίτες, κοκ και πολλά άλλα με απόλυτη ακρίβεια, ευκολία και τέλεια αποτελέσματα. Το σύστημα 3D Planetary Mixing, εξασφαλίζει ομοιογένεια σε κάθε μείγμα, ενώ η ενσωματωμένη ζυγαριά και ο χρονοδιακόπτης προσφέρουν ακρίβεια στη μέτρηση των υλικών αλλά και στη διάρκεια επεξεργασίας.

Ο πολυμάγειρας Bosch MUC11W12 προσφέρει εύκολο και γρήγορο μαγείρεμα με εγγυημένα αποτελέσματα. Διαθέτει 48 προγράμματα που σας επιτρέπουν να μαγειρέψετε και να απολαύσετε μια μεγάλη ποικιλία πεντανόστιμων πιάτων, όπως σούπες, φαγητά στον ατμό, μαγειρευτά κατσαρόλας, τηγανητά, ριζότο, ζυμαρικά, όσπρια, φαγητά σε σακούλα κενού αέρος, κρέας, ψάρι, επιδόρπια, κέικ και πολλά. Διαθέτει ακόμα μεγάλο εύρος θερμοκρασίας, χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε την ώρα που επιθυμείτε να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, όπως και καλάθι δύο επιπέδων για να μαγειρεύετε στον ατμό 2 υλικά ταυτόχρονα (πχ κρέας και λαχανικά).

Τα υπόλοιπα incredible δώρα του διαγωνισμού προσφέρουν τα καταστήματα Αle The Non Usual Casual, Anna Maria Mazaraki Athens, Collective, L’ Occitane, Beauty Line, Tavernaki, Under Armour, Cream Dust, Napapijri, Piazza Italia, Folli Follie, Calzedonia, Coffee Berry, Links London, Swarovski, Intimissimi Italian Lingerie, Swatch, Trends by L’Oreal Pari & Maybelline New York, Puma, Crocs, Taco Bell, KFC, H&B, Verde Caferesto, Café Nero, Burger King, Attrativo, Cinnabon, Pizza Hut, Terranova, Starbucks και Nike.

Για να συμμετέχετε στο Διαγωνισμό του Nicosia Mall θα πρέπει να ακολουθήσετε τα τρία πιο κάτω βήματα:

• Να κάνετε follow τον λογαριασμό του Nicosia Mall στο Instagram

• Να προσθέσετε με ετικέτα (tag) ένα φίλο/η στα σχόλια της φωτογραφίας που θα ανεβάσει το Nicosia Mall για τους σκοπούς του διαγωνισμού

• Να προσθέσετε το Ηashtag #IncredibleEaster2021 στα σχόλια της φωτογραφίας

Οι κληρώσεις γίνονται καθημερινά, χαρίζοντας 7 δώρα κάθε μέρα, μέχρι και τις 9 Μαΐου 2021 (εξαιρούνται η Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή).

Οι νικητές ανακοινώνονται στον λογαριασμό του Nicosia Mall στο Instagram εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη διεξαγωγή της σχετικής κλήρωσης.