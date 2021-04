TheSoul Publishing: Το γνωστό στούντιο παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου με έδρα την Κύπρο, ξεπέρασε τους 1 δισεκατομμύριο ακόλουθους στα βασικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το στούντιο παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου παίρνει την ψυχαγωγία ένα βήμα παραπέρα, φτάνοντας σε ένα σημαντικό ορόσημο χάρη στο θετικό περιεχόμενο και το δυνατό fan base του σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest και Snap



Η TheSoul Publishing, το παγκόσμιο στούντιο παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου με έδρα την Κύπρο, υπερήφανα ανακοινώνει επίσημα ότι ξεπέρασε τους 1 δισεκατομμύριο ακόλουθους σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snap και Pinterest. Με δημιουργικά βίντεο μικρής διάρκειας που αποκτούν μεγάλη δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η TheSoul Publishing αξιοποιεί τις καταναλωτικές τάσεις, όπως η τεχνολογία 3D, stop motion, fun live-action, ιδιόμορφα μουσικά βίντεο, εμπνευσμένες χειροτεχνίες και ζωηρά animation. Το επίτευγμα αυτό, επιβεβαιώνει τη θέση της TheSoul Publishing ως μια από τους πιο επιτυχημένους παραγωγούς ψηφιακού περιεχομένου. Ούσα ανάμεσα στην ελίτ παγκόσμιων παραγωγών ψηφιακού περιεχομένου, η TheSoul Publishing έχει στο πορτφόλιό της συναρπαστικά κανάλια, όπως το 5-Minute Crafts, Bright Side, 123 GO!, Avocado Couple, La La Life, Teen-Z και Slick Slime Sam.

Η επίτευξη περισσότερων από ένα δισεκατομμύριο ακολούθων, συμπίπτει με την ανακοίνωση της Tubular Labs τον Φεβρουάριο του 2021, η οποία τοποθετεί την TheSoul Publishing στην κορυφή της κατάταξης με τους περισσότερους θεατές κατά το 2020 (644 εκατομμύρια, σε ισοπαλία με την The Walt Disney Company). Η Tubular αναφέρει επίσης ότι η TheSoul Publishing έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες διαδικτυακές προβολές, μια θέση που το στούντιο διατηρεί από τον Οκτώβριο του 2020, ξεπερνώντας γνωστούς δημιουργούς όπως ViacomCBS, Sony Pictures, Comcast και The Walt Disney Company.

Έρευνα έδειξε ότι κατά το 2020 οι καταναλωτές προτιμούσαν τα σύντομα βίντεο θετικού περιεχομένου – γεγονός που λειτούργησε υπέρ της TheSoul Publishing και του ανάλαφρου περιεχομένου που παράγει. Λόγω του engaging και shareable περιεχομένου, το οποίο απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, η TheSoul Publishing επεκτάθηκε σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πετυχαίνοντας αύξηση των ακολούθων της κατά εκατοντάδες εκατομμύρια παγκοσμίως, εγκαθιδρύοντάς την ως μια διαδικτυακή πηγή ψυχαγωγίας.

«Η απόκτηση ενός δισεκατομμυρίου ακολούθων, δεν είναι ένα ορόσημο που φτάνεις συχνά. Είμαστε κατενθουσιασμένοι που πέτυχαμε αυτό το απίστευτο κατόρθωμα, το οποίο είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και - για να είμαι ειλικρινής- αποφάσεων που λάβαμε στην πορεία και αποδείχθηκαν σωστές. Όλη η ομάδα είναι πολύ χαρούμενη που βιώνει από κοντά αυτή την επιτυχία, καθώς έχουμε σταθεροποιήσει τη θέση μας ανάμεσα στα κύρια ονόματα της ψυχαγωγικής βιομηχανίας», δήλωσε ο Arthur Mamedov, Chief Operating Officer της TheSoul Publishing. «Είμαστε τυχεροί που έχουμε συνεργάτες που έχουν τον ίδιο στόχο με εμάς - δηλαδή να προσφέρουν ανεβαστικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο στο κοινό τους. Για εμάς, η επίτευξη μιας τόσο σπουδαίας ανάπτυξης αποτελεί απόδειξη ότι το κοινό ταυτίζεται με το περιεχόμενό μας σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως όλα δείχνουν, βρισκόμαστε στο σωστό μέρος, την κατάλληλη στιγμή για να προσφέρουμε αυτό που το κοινό αποζητά – και βλέπουμε απεριόριστες ευκαιρίες μπροστά καθώς συνεχίζουμε σε αυτό το απίστευτο ταξίδι».

Η TheSoul Publishing έχει αποσπάσει πολλές διακρίσεις, όπως το ‘Digital Studio of the Year’ στα βραβεία Digiday Video & TV το 2021, υποψηφιότητα στα Streamy Award το 2020 και υποψηφιότητες στα Shorty Award το 2021 (Best YouTube presence και Best Community Engagement). Επιπρόσθετα, έχει κερδίσει πολλαπλά βραβεία Cynopsis Digital Model D Award (Best Digital Consumer Brand - TheSoul Publishing, Best YouTube Channel - 5-Minute Crafts) και υποψηφιότητες (Best Branded Content Marketing), βραβείο Media Excellence (Excellence in Original Content) και έχει κερδίσει multi-platinum MarCom βραβεία (Best Social Campaign, Viral Marketing Campaign).