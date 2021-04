Τσαβούσογλου: Στηρίξαμε το «όραμα» της Τ/κ πλευράς για κυριαρχική ισότητα στη Γενεύη

Σε μήνυμά του στο τουίτερ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «στη Γενεύη στηρίξαμε πλήρως το όραμα και την πρόταση της Τ/κ πλευράς για κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς. Εξηγήσαμε γιατί η ομοσπονδιακή λύση δεν θα ήταν δυνατή. Μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με βάση τις πραγματικότητες στο νησί»

In #Geneva stated strong support for Turkish Cypriot side’s vision of sovereign equality&equal intl status& its proposal to this end.

-Explained why federal solution is not possible.

-A fair, permanent&sustainable solution can only be achieved based on realities on the Island. pic.twitter.com/RhuOWv1m5k