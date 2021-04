Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Υποστηρίζουμε έναν κυπριακό ολοκληρωμένο διακανονισμό για την επανένωση του νησιού»

Η ανάρτηση του στο Twitter

«Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν τις προσπάθειες του ΟΗΕ για διευκόλυνση της επανεκκίνησης των πολιτικών συζητήσεων για την Κύπρο. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε έναν κυπριακό ολοκληρωμένο διακανονισμό για την επανένωση του νησιού ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία σύμφωνα με την UNSCR για να ωφελήσει όλους τους Κύπριους και την ευρύτερη περιοχή»

The U.S. welcomes UN efforts to facilitate the restart of political discussions on Cyprus. We continue to support a Cypriot-led comprehensive settlement to reunify the island as a bizonal, bicommunal federation consistent with UNSCRs to benefit all Cypriots and the wider region.