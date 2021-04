Το νέο Dacia Sandero συνεχίζει ακάθεκτο να μαζεύει βραβεία

Το γαλλικό περιοδικό αυτοκινήτων L'argus ψήφισε το ολοκαίνουργιο Dacia Sandero ως το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2021, καθώς και το City Car of the Year 2021.

Το Sandero, που αναμένεται σύντομα στους εκθεσιακούς χώρους του Ομίλου Πηλακούτα, αποτελεί μια έξυπνη αγορά που προσφέρει τους πελάτες ένα εντυπωσιακό value for money κατά την αγορά. Από τα 32 υποψήφια μοντέλα, το Dacia Sandero επιλέχθηκε ως νικητής από μια ομάδα δημοσιογράφων από διαφορετικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των La Tribune, Le Monde, L'Équipe, RTL, La Voix du Nord και άλλα.

Με σχεδόν 2,3 εκατομμύρια πωλήσεις από τότε που κυκλοφόρησε το 2008, το Dacia Sandero παραμένει το όχημα επιλογής για αγοραστές λιανικής στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Με μια πιο τολμηρή, πιο μοντέρνα εμφάνιση, το ολοκαίνουργιο Sandero παραμένει πιστό στην προσβασιμότητα των δύο προηγούμενων γενεών του, παρόλο που του έχει δοθεί μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση - ένας νέος σχεδιασμός, νέος εξοπλισμός και οι τελευταίας γενιάς κινητήρες για μεγαλύτερη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Η πλατφόρμα CMF-B βελτίωσε τον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου, την ποιότητα, και ιδιαίτερα την ποιότητα του εσωτερικού, την άνεση και την εμπειρία οδήγησης.

Εκτός από το βραβείο Car of the Year 2021 από το L’argus, το αυτοκίνητο κέρδισε άλλα βραβεία σε όλη την Ευρώπη στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου του Whatcar Car of the Year στην Αγγλία, το βραβείο Good Deal στα Automobile Awards στη Γαλλία και το Car of the Year στη Ρουμανία.