Καθώς ο Daniel Craig δεν θα επιστρέψει ως James Bond τουλάχιστον μέχρι το 2019, έπρεπε κάποιος άλλος να πάρει τη θέση του Βρετανού υπέρ-πράκτορα.

Αυτός λοιπόν θα είναι ο Rowan Atkinson στο ρόλο του Johnny English.

Ο ένας και μοναδικός Ρόουαν Άτκινσον επιστρέφει στο ρόλο που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε, εκείνου του ατζαμή κατασκόπου Johnny English που, στη φιλότιμη προσπάθειά του να σώσει τον κόσμο, δεν αφήνει τίποτα όρθιο στο πέρασμά του.

Αυτήν τη φορά, όταν αποκαλύπτονται οι πραγματικές ταυτότητες όλων των Βρετανών μυστικών πρακτόρων, ο Johnny English αφήνει τη διδασκαλία και αναλαμβάνει να «αποκρυπτογραφήσει» τον ψηφιακό κόσμο με τις άπειρες αναλογικές του γνώσεις και να βρει τους χάκερς!

Στο πλευρό του η εντυπωσιακή Όλγκα Κιριλένκο, που προσπαθεί να του βάλει ”φρένο”, αλλά ο οδοστρωτήρας Johnny English δε σταματά να προσφέρει απλόχερα το γέλιο.



Στη νέα ταινία, ο Atkinson θα οδηγεί μια κλασική Aston Martin V8 εφοδιασμένη με ρουκέτες (μεταξύ άλλων). Η Aston θα φέρει τον English πιο κοντά στην εικόνα του Bond, αφού στην προηγούμενη ταινία ο Atkinson οδηγούσε μια ειδικά φτιαγμένη Rolls-Royce Phantom Coupe με κινητήρα V16.

Για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο παραλληλισμός, στην καινούργια ταινία του Johnny English θα παίζει και το πρώην κορίτσι του Bond από το Quantum of Solace, η Olga Kurylenko. Σε υποστηρικτικό ρόλο θα δούμε και τη βραβευμένη Emma Thompson, που η συμμετοχή της στην ταινία είχε κρατηθεί μυστική.

Από τις 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στους κινηματογράφους

Κ. ΣΙΝΕΠΛΕΞ & THE MALL OF CYPRUS Λευκωσία,

Κ. ΣΙΝΕΠΛΕΞ & ΡΙΟ Λεμεσός,

Κ. ΣΙΝΕΠΛΕΞ Λάρνακα.

ΤΗΕ ΜΑLL OF PAPHOS Πάφος.

Πρωταγωνιστούν: Ρόουαν Άτκινσον

Έμα Τόμσον

Όλγκα Κιριλένκο

Μπεν Μίλερ

Σκηνοθέτης: Ντέιβιντ Κερ