Διαφωνία Κατηγορούσας Αρχής – Υπεράσπισης στην ποινική υπόθεση του Συνεργατισμού       

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 10 συνολικά πρόσωπα, επτά φυσικά και τρία νομικά πρόσωπα.

Πρόκειται για τους Δημητράκη Σταύρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτου, Καρολίνα Αγγελοπούλου, Μαρία Χρυσάνθου, Κωνσταντίνο Λύρα, Γιώργο Μαυρέα, Detiero Enterprises Ltd, CHL Enterprises Ltd και Ktimatiki Kotrona Ltd.

Υπενθυμίζεται ότι με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα, ανεστάλη η πρώτη υπόθεση και καταχωρήθηκε νέα με την προσθήκη νέων κατηγοριών και ενός ακόμη νομικού προσώπου ως κατηγορούμενο.

Όπως είχε αναφέρει η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής σε προηγούμενη δικάσιμο, η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση ενός κύκλου ανακρίσεων που αφορούσε στη διερεύνηση τεσσάρων μεγάλων δανείων με εμπλεκόμενους τους κατηγορούμενους, Δημητράκη Σταύρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτη, CHL Enterprises Ltd και Ktimatiki Kotrona Ltd, η οποία αποτελεί και την νέα προσθήκη του κατηγορητηρίου.

Η απαγγελία των κατηγοριών είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 05/12/2018, ωστόσο, η υπεράσπιση ζήτησε όπως της δοθεί κάποιος χρόνος για να μελετήσει το νέο μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης προτού οι κατηγορούμενοι κληθούν να απαντήσουν στις εις βάρος τους κατηγορίες.

Αφού μελέτησαν το μαρτυρικό υλικό, οι συνήγοροι υπεράσπισης της Καρολίνας Αγγελοπούλου, του Κωνσταντίνου Λύρα και του Γιώργου Μαυρέα υπέβαλαν αίτημα προς το δικαστήριο για διαχωρισμό του κατηγορητηρίου και σήμερα είχε προγραμματιστεί να γίνουν οι αγορεύσεις των δύο πλευρών επί αυτού του αιτήματος.

Η διαδικασία ωστόσο διακόπηκε λόγω της διαφωνίας της Κατηγορούσας Αρχής να κατατεθεί στο δικαστήριο, από πλευράς της υπεράσπισης, το κατηγορητήριο της υπόθεσης που έχει ανασταλεί και που αφορούσε τρεις δανειακές συμβάσεις που παραχωρήθηκαν από τη ΣΠΕ Στροβόλου σε δύο εκ των κατηγορουμένων, προς υποστήριξη του αιτήματος διαχωρισμού του κατηγορητηρίου.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής αποδέχθηκε στη συνέχεια να κατατεθεί το κατηγορητήριο, καλώντας, ωστόσο, το δικαστήριο να περιοριστεί στο νέο κατηγορητήριο και όχι στο παλιό κατά την εξέταση του αιτήματος της υπεράσπισης.

Ακολούθως, η υπεράσπιση ζήτησε χρόνο για την ετοιμασία ένορκης δήλωσης και προσαγωγής μαρτυρίας προς υποστήριξη του αιτήματος της για το διαχωρισμό.

Το δικαστήριο όρισε εκ νέου την υπόθεση για αγορεύσεις στις 7 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες με την υπόθεση που ανεστάλη που αφορούν στα αδικήματα της συνωμοσίας προς καταδολίευση, της απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, της πλαστογραφίας, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, των ψευδών λογαριασμών με σκοπό την καταδολίευση, της αθέμιτης κτήσης περιουσιακού οφέλους και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η υπόθεση δικάζεται από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λευκωσία, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου Χάρης Πογιατζής και μέλη η Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής Γιώτα Κυριακίδου και η Επαρχιακή Δικαστής Φανή Καπετάνιου.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το δικαστήριο.

Από ΚΥΠΕ