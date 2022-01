Κρυολόγημα: Πέντε τροφές που κάνουν θαύματα στο συνάχι

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι όταν κρυολογήσουμε θα πρέπει να αφήσουμε τον ιο να κάνει τον κύκλο του - υπάρχουν ωστόσο μερικά γιατροσόφια που επισπεύδουν την κατάσταση. Δείτε ποια

Ο χειμώνας και οι ιώσεις που τον συνοδεύουν τα τελευταία τρία χρόνια σχεδόν είναι πια διαφορετικός. Υπάρχει όμως μία παράμετρος που δεν έχει αλλάξει, αν και η επικράτηση της παραλλαγής Omicron έχει μπερδέψει αρκετά τα συμπτώματα και τα προβλήματα. Πρόκειται για το κοινό κρυολόγημα που εξακολουθει να κάνει την εμφάνισή του με συμπτώματα όπως συνάχι, καταρροή, χαμηλή δεκατική κίνηση και φτέρνισμα. Βέβαια πολλοί είναι εκείνοι που μπερδεύουν τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος με αυτά της Omicron. Αφού διαχωρίσουμε τις δύο αυτές λοιμώξεις του αναπνευστικού – δεδομένουν ότι σε περίπτωση νόσησης με την Omicron απαιτείται καραντίνα τουλάχισον πέντε ημερών – φροντίζουμε να κάνουμε έξυπνες προσθήκες στο διαιτολόγιό μας που θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση των παραπάνω συμπτωμάτων.

Κεφίρ

Μελέτες έχουν δείξει πως η τακτική κατανάλωση προβιοτικών, των μη παθογόνων μικροοργανισμών που συναντάμε σε προϊόντα ζύμωσης όπως το κεφίρ, μπορεί να μειώσει την ένταση και τη διάρκεια των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος. Το κεφίρ φτιάχνεται από τους ζυμομύκητες του γάλακτος και τα βακτήρια γαλακτικού οξέος. Ταυτόχρονα, αποτελεί μία ισχυρή πηγή προβιοτικών μεγαλύτερη και από το γιαούρτι που στη δυτική διατροφή κρατά την πρώτη θέση της πιο διαδεδομένης πηγής προβιοτικών.

Χρησιμοποιείστε το κεφίρ είτε πίνοντας το κατευθείαν είτε προσθέτοντας στο σε χυμούς και smoothie.

Ακτινίδιο

Το γλυκόξινο ακτινίδιο είναι από τα φρούτα συμμάχους κατά του κοινού κρυολογήματος μιας και σύμφωνα με έρευνες, η συχνή κατανάλωση ακτινιδίου μπορεί να βοηθήσει το ανοσοποιητικό σύστημα να αντιμετωπίσει τις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, χάρη στην μεγάλη του περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Ένα έως δύο ακτινίδια την ημέρα είναι αρκετά για την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού στην πολύτιμη αντιοξειδωτική βιταμίνη C. Εξίσου αποτελεσματική όμως είναι και η φρεσκοστιμμένη πορτοκαλάδα που τροφοδοτεί τον οργανισμό με πολύτιμη βιταμίνη C και μπορεί να μην αποτρέπει το κρυολόγημα, σίγουρα όμως βοηθά στην ταχύτερη εξασθένιση των συμπτωμάτων του.

Μανιτάρια

Η βασική πηγή πρωτεινών για τους χορτοφάγους είναι μία από τις καλύτερες διατροφικές πηγές της βιταμίνης D και αυτό γιατί τα μανιτάρια έχουν την ικανότητα να παράγουν βιταμίνη D όταν εκτίθενται στο ηλιακό φως. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Archives of Internal Medicine βρήκε πως τα άτομα με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα τους έχουν 36% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού από εκείνους που διαθέτουν φυσιολογικά επίπεδα βιταμίνης D.

Κολοκυθόσποροι

Μία πλούσια πηγή ψευδαργύρου, απαραίτητου για τη θωράκιση του οργανισμού, είναι οι κολοκυθόσποροι. Μελέτες έχουν δείξει πως ο ψευδάργυρος μπορεί να μειώσει τη διάρκεια του κοινού κρυολογήματος. Μια χούφτα σποράκια (30γρ) παρέχουν το 14% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης ψευδαργύρου.

Χρησιμοποιείστε τα σποράκια σε βελουτέ σούπες, ψητά λαχανικά και σαλάτες.

Κοτόσουπα

Η κοτόσουπα το κατεξοχήν γιατροσόφι κατά του κρυολογήματος δεν θα μπορούσε να λείπει από μία τέτοια λίστα. Μελέτες έχουν δείξει ότι ένα μπολ με σούπα κοτόπουλου μπορεί να βοηθήσει στη ρινική συμφόρηση και να μετριάσει τα συμπτώματα του κρυολογήματος. Αυτό συμβαίνει γιατί η κοτόσουπα ενυδατώνει τον οργανισμό και ανακουφίζε τον πονόλαιμο. Παράλληλα αποτελεί πλήρες γεύμα που δίνει ενέργεια και τονώνει τον οργανισμό.