What the...? Ο Τραμπ έγινε… Σούπερμαν και «σύμβολο της ελπίδας» - Έντονες αντιδράσεις - Δείτε τη viral φωτογραφία

Σε μια από τις πιο αλλόκοτες και πολυσυζητημένες αναρτήσεις των τελευταίων μηνών, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου δημοσίευσε στα social media εικόνα που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ ως υπερήρωα της DC Comics, τον ίδιο τον Σούπερμαν.

Η φωτογραφία -που παραπέμπει απευθείας σε κινηματογραφική αφίσα- απεικονίζει τον Τραμπ να πετά στο διάστημα με τη χαρακτηριστική μπλε στολή, την κόκκινη κάπα και ύφος ανίκητου εκδικητή.

Η λεζάντα της ανάρτησης ενισχύει το παράδοξο του μηνύματος: «Το σύμβολο της ελπίδας, της αλήθειας, της δικαιοσύνης. Ο αμερικανικός τρόπος. Σούπερμαν Τραμπ». Το περιεχόμενο, που δημοσιεύτηκε με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Σούπερμαν», φάνηκε να προσπαθεί να καβαλήσει το κύμα δημοσιότητας της ταινίας, δίνοντας όμως ταυτόχρονα ένα πολιτικό μήνυμα ενισχυμένου ηγετικού προφίλ του Τραμπ.

THE SYMBOL OF HOPE.



TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.



SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq