Ο Γενικός Εισαγγελέας και η κατάρρευση της λογικής

Η υπόθεση των πολλαπλών συντάξεων και η στάση του Γενικού Εισαγγελέα, είναι ίσως η πιο αποκαλυπτική στιγμή της θεσμικής παρακμής που ζούμε.

Τον Ιανουάριο του 2024, ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, αποφάσισε να ανατρέψει μια ολόκληρη έννομη τάξη με μια υπογραφή. Έκρινε ότι ο νόμος του 1980, που ρητά απαγορεύει τη λήψη σύνταξης από αξιωματούχους που διορίζονται ξανά σε δημόσιο αξίωμα, είναι αντισυνταγματικός και κάλεσε τον Γενικό Λογιστή να μην τον εφαρμόζει.

Χωρίς δικαστική απόφαση. Χωρίς νομική δεσμευτικότητα. Μόνο με μια “γνωμάτευση”.

Από πότε ο Γενικός Εισαγγελέας υποκαθιστά το Ανώτατο Δικαστήριο; Από πότε η “γνώμη” ενός αξιωματούχου αρκεί για να παρακάμπτεται η ισχύς ενός νόμου;

Αν αυτό δεν είναι θεσμική εκτροπή, τότε τι είναι;

Η ειρωνεία, βέβαια, δεν τελειώνει εδώ. Μερικούς μήνες αργότερα, όταν η Βουλή ενίσχυσε –όχι κατάργησε-το ίδιο νομικό πλαίσιο με νέο νόμο για την κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων, ο ίδιος ο Γιώργος Σαββιδης, συμβούλευσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τον υπογράψει.

Ξαφνικά, ο νόμος που μέχρι χθες θεωρούσε “αντισυνταγματικό”, έγινε απολύτως “συνταγματικός”. Χωρίς καμία εξήγηση.

Αν η πρώτη γνωμάτευση ήταν σωστή, τότε η δεύτερη είναι λάθος.

Αν η δεύτερη είναι σωστή, τότε η πρώτη ήταν θεσμικό ολίσθημα.

Και όταν ο θεματοφύλακας του Συντάγματος αντιφάσκει με τον ίδιο του τον εαυτό, το κράτος δικαίου χάνει το θεμέλιό του.

Στο μεταξύ, ο Γενικός Λογιστής εξακολουθεί να καταβάλλει τη σύνταξη του Μάκη Κεραυνού, επικαλούμενος τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. Δηλαδή εφαρμόζει τη γνώμη και όχι τον νόμο. Και όλα αυτά, ενώ ο ίδιος νόμος –ενισχυμένος πλέον από τη Βουλή– απαγορεύει ρητά τη συγκεκριμένη πληρωμή.

Πρόκειται για θεσμική σχιζοφρένεια. Για ένα σύστημα όπου οι νόμοι υπάρχουν μόνο εφόσον συμφέρουν.

Κι όταν ένας Γενικός Ελεγκτής, όπως ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, τόλμησε να πει το αυτονόητο -ότι “το κράτος δικαίου απειλείται”- αυτό χρησιμοποιήθηκε εις βάρος του, ως αιτιολογία για την παύση του.

Είναι να απορεί κανείς ποιος τελικά παύει ποιον: ο θεσμός ή η συνείδηση;

Ο Γενικός Εισαγγελέας οφείλει να αποφασίσει:

Ή ο νόμος είναι αντισυνταγματικός και πρέπει να τον υπερασπιστεί στο δικαστήριο,

ή είναι συνταγματικός και πρέπει να απαιτήσει την εφαρμογή του.

Το να είναι και τα δύο, ανάλογα με το ποιος ενοχλείται, είναι θεσμική απάτη.

Το κράτος δικαίου δεν πεθαίνει απότομα. Πεθαίνει από γνωματεύσεις και “ερμηνείες” που βολεύουν.

Και όταν αυτό συμβαίνει, δεν χρειάζεται εχθρός από έξω. Το κράτος αυτοκαταστρέφεται, με σφραγίδα και υπογραφή.

