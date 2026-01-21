Έχετε iPhone?? Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τις συσκευές σας – Ποιος ο κίνδυνος;

Αν είστε κάτοχος iPhone και δεν έχετε ακόμη ενημερώσει το λογισμικό σας σε iOS 26 ή νεότερο, ίσως πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Κι αυτό διότι η Apple παροτρύνει πλέον όλους όσοι έχουν iPhone 11 ή νεότερο μοντέλο να κάνουν την ενημέρωση, αφού πρόσθεσε δύο κρίσιμες διορθώσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να σας προστατεύσουν από επικίνδυνες επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού.

Η εταιρεία κυκλοφόρησε αρχικά το iOS 26 τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, με την πιο πρόσφατη έκδοση, iOS 26.2, να είναι διαθέσιμη για ενημέρωση από τις 12 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, πολλοί χρήστες iPhone έχουν αντισταθεί στη νέα ενημέρωση, αφού κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι το λογισμικό «κατέστρεψε» ένα βασικό χαρακτηριστικό των συσκευών.

Αυτό συμβαίνει επειδή η νέα ενημέρωση περιλαμβάνει το νέο στυλ «Liquid Glass» και πρόσθετες δυνατότητες προσαρμογής της οθόνης, τις οποίες πολλοί χαρακτήρισαν ως τη μεγαλύτερη αναβάθμιση iPhone εδώ και χρόνια.

Ο κίνδυνος για τους χρήστες iPhone

Η Apple μόλις διόρθωσε δύο κενά ασφαλείας στη μηχανή περιήγησης WebKit, τα οποία χρησιμοποιούνταν από λογισμικό κατασκοπείας (spyware) για να παραβιάζει τις συσκευές των χρηστών. Αν και είναι θετικό ότι εκδόθηκε η σχετική διόρθωση, αυτή ισχύει μόνο για συσκευές που έχουν ενημερωθεί και επανεκκινηθεί μετά την εφαρμογή των διορθώσεων στις 12 Δεκεμβρίου.

Έτσι, αν έχετε iPhone 11 ή νεότερο (μόνο αυτές οι συσκευές μπορούν να εγκαταστήσουν το νέο λογισμικό) και δεν έχετε κάνει ενημέρωση από τις 12 Δεκεμβρίου, τότε το τηλέφωνό σας διατρέχει κίνδυνο. Σύμφωνα με τη Malwarebytes, αυτές οι συγκεκριμένες ευπάθειες χρησιμοποιούνται κυρίως σε ιδιαίτερα στοχευμένες επιθέσεις, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύκλος των θυμάτων δεν θα διευρυνθεί με την πάροδο του χρόνου.

Το WebKit είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία πολλών εφαρμογών iOS, καθώς και του προγράμματος περιήγησης Safari και μια παραβίαση θα επέτρεπε σε έναν κυβερνοεγκληματία να εκτελέσει δικό του κώδικα στη συσκευή του θύματος απλώς πείθοντάς το να ανοίξει μια κακόβουλη ιστοσελίδα.

Η Apple προτρέπει τους χρήστες iPhone να κάνουν ενημέρωση

Η Apple έχει πλέον τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τους κινδύνους, τονίζοντας τη σημασία της εγκατάστασης της νέας ενημέρωσης το συντομότερο δυνατό, ώστε να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προστασίες στις συσκευές.

Στην ιστοσελίδα της αναφέρει: «Η επεξεργασία κακόβουλα διαμορφωμένου περιεχομένου ιστού ενδέχεται να οδηγήσει σε αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα. Η Apple γνωρίζει αναφορές ότι το συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να έχει αξιοποιηθεί σε μια εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση εναντίον συγκεκριμένων, στοχευμένων ατόμων σε εκδόσεις του iOS πριν από το iOS 26».

Υπολογίζεται ότι μόλις το 4,6% των ενεργών iPhone έχει ενημερωθεί σε iOS 26.2 μέχρι αυτόν τον μήνα, ενώ περίπου το 16% χρησιμοποιεί κάποια έκδοση του iOS 26, ένα εντυπωσιακά χαμηλό ποσοστό. Η Apple έχει επίσης υπογραμμίσει τη σημασία της επανεκκίνησης της συσκευής μετά την εγκατάσταση της νέας ενημέρωσης, καθώς η επανεκκίνηση επιτρέπει στο σύστημα να καθαρίσει τυχόν κακόβουλο λογισμικό που κρύβεται στη μνήμη της συσκευής.

Πηγή: gazzetta.gr