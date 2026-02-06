Η οργάνωση καταναλωτών Which? προτείνει «κόλπα» για τις χρεώσεις της Ryanair – Οργή από την αεροπορική εταιρεία

Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε μια σειρά από «κόλπα» που δημοσίευσε ο οργανισμός προστασίας καταναλωτών Which?, προτείνοντας στους επίδοξους ταξιδιώτες τρόπους για να πληρώνουν λιγότερα όταν κάνουν κράτηση μέσω του δικτυακού ιστότοπου της Ryanair.

Τι συμβαίνει με τα «add-ons» της Ryanair

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων γενικά, και ειδικά στις low-cost αεροπορικές όπως η Ryanair, αποτελούν βάση για επιπλέον χρεώσεις επί πρόσθετων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με αυτά που παρουσίασε η Which?:

Το απλούστερο «Basic fare» περιλαμβάνει μόνο μια μικρή χειραποσκευή που μπαίνει κάτω από το κάθισμα – τίποτα παραπάνω.

Οι πιο «πλούσιες» επιλογές, όπως Regular, Plus, Flexi Plus ή Family Plus, περιλαμβάνουν περισσότερες ανέσεις και παροχές (π.χ. αποσκευή 20 kg, προτεραιότητα επιβίβασης, επιλογή θέσης).

Ωστόσο, σύμφωνα με έλεγχο τιμών στην πράξη, σε αρκετές περιπτώσεις ήταν φθηνότερο να αγοράσει κάποιος Basic εισιτήριο και να πληρώσει ξεχωριστά για αυτές τις υπηρεσίες παρά να αγοράσει απευθείας ένα πιο ακριβό πακέτο.

Για παράδειγμα, σε ένα δρομολόγιο από Alicante προς Λονδίνο, η Which? διαπίστωσε ότι μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων πλήρωσε περίπου 45 λίρες λιγότερες όταν αγόρασε ξεχωριστά τις αποσκευές και τα καθίσματα αντί να επιλέξει το Family Plus πακέτο.

Οργισμένη αντίδταση από την Ryanair: «Fake news»

Η Ryanair απορρίπτει πλήρως τις παρατηρήσεις της Which?, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά άρθρα «ψευδείς ειδήσεις» και υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει φθηνότερος τρόπος απ’ όσο προσφέρουν τα ίδια τα πακέτα της.

Σύμφωνα με το Skynews, επρόσωπος της εταιρείας διευκρίνισε ότι «τα πακέτα της Ryanair είναι μια διευκόλυνση για τους επιβάτες – χρησιμοποιούν τις τρέχουσες πιο φθηνές διαθέσιμες τιμές και δεν είναι πιο ακριβά από το αντίστοιχο Basic + αν οι επιπλέον υπηρεσίες αγοραστούν ξεχωριστά».

Η εταιρεία επιμένει ότι οι τιμές είναι δυναμικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη ζήτηση και τον χρόνο κράτησης, και ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι υψηλότερες σε σχέση με την απλή αγορά ξεχωριστών add-ons.

Οι 9 προτάσεις της Which? για φθηνότερες κρατήσεις

1) Μην επιλέγεις αυτόματα πακέτο – σύγκρινε με Basic + add-ons

Η βασική συμβουλή: μην θεωρείς ότι τα πακέτα Regular/Plus/Family είναι πάντα φθηνότερα. Σε αρκετές περιπτώσεις συμφέρει να αγοράσεις Basic εισιτήριο και να προσθέσεις ξεχωριστά αποσκευή και θέσεις.

2) Πρόσθεσε αποσκευές ξεχωριστά

Η αγορά αποσκευής μέσα από πακέτο μπορεί να κοστίζει περισσότερο. Η Which? προτείνει να ελέγχεις την τιμή προσθήκης αποσκευής ξεχωριστά πριν επιλέξεις πακέτο.

3) Μην πληρώνεις για επιλογή θέσης αν δεν είναι απαραίτητο

Αν ταξιδεύεις μόνος ή δεν σε πειράζει η τυχαία θέση, η αυτόματη ανάθεση καθίσματος είναι δωρεάν. Η επιλογή θέσης ανεβάζει σημαντικά το κόστος.

4) Αν ταξιδεύετε οικογενειακά, σύγκρινε επιλογές

Σε οικογένειες, η Ryanair προσφέρει κοντινές θέσεις για ανήλικους, αλλά μερικές φορές το να αγοράσεις μόνο λίγες επιλεγμένες θέσεις και τις υπόλοιπες τυχαία βγαίνει φθηνότερο από το Family πακέτο.

5) Πρόσεξε τη μετατροπή νομίσματος

Η Which? προειδοποιεί ότι η πληρωμή σε λίρες μέσω μετατροπής από την εταιρεία μπορεί να κοστίζει περισσότερο. Συμφέρει συχνά να πληρώνεις στο τοπικό νόμισμα και να αφήνεις τη μετατροπή στην τράπεζά σου.

6) Απόφυγε την ταξιδιωτική ασφάλιση της κράτησης

Η ασφάλιση που προτείνεται κατά τη διάρκεια κράτησης συχνά είναι ακριβότερη από ανεξάρτητες επιλογές. Η Which? προτείνει αγορά ξεχωριστά.

7) Πρόσεξε τα αυτόματα προεπιλεγμένα add-ons

Σε αρκετές κρατήσεις, επιλογές όπως αποσκευές ή προτεραιότητα επιβίβασης μπορεί να είναι προεπιλεγμένες. Πρέπει να ελέγχεις τι έχει ήδη προστεθεί πριν πληρώσεις.

8) Κάνε online check-in εγκαίρως

Η Ryanair χρεώνει αν δεν γίνει check-in online. Η Which? τονίζει ότι πρέπει να γίνει εγκαίρως για να αποφευχθούν επιπλέον χρεώσεις στο αεροδρόμιο.

9) Έλεγξε τι πραγματικά χρειάζεσαι

Η Which? επισημαίνει ότι πολλοί ταξιδιώτες πληρώνουν για υπηρεσίες που τελικά δεν χρησιμοποιούν, όπως priority boarding ή μεγάλες αποσκευές για σύντομα ταξίδια.

Πηγή: huffingtonpost.gr/με πληροφορίες από Skynews