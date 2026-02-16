Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤελικά τι είναι οι Forex?
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τελικά τι είναι οι Forex?

 16.02.2026 - 14:22
Τελικά τι είναι οι Forex?

Αυστηρά ρυθμιζόμενος κλάδος, διακριτός από παράνομα σχήματα,με καθοριστική συμβολή στην οικονομία.

Ιδαίτερα ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα του συνεδρίου, the Cy Forex EconomyConference 2026, το οποίο διοργανώθηκε για πρώτη φόρα στην Κύπρο. Στο συνέδριο συμμετείχαν κορυφαίοι θεσμοί και οργανώσεις του τομέα της Οικονομίας όπως ο Πρόεδρος της Καφαλαιαγοράς Κύπρου, το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ, ο Δικηγορικός Σύλλογος, οι Έφοροι Εταιρειών και Κρατικών Ενισχύσεων, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, εκπρόσωποι του ΧΑΚ και του Invest Cyprus και η Πρόεδρος του CIFA. Οι εργασίες του συνεδρίου άνοιξαν με χαιρετισμό του Υπουργού Οικονομικών.

Μέσα από το συνέδριο προέκυψαν ενφιαφέροντα συμπεράσματα και τοποθετήσεις σε σχέση με το αυστηρό εποπτικό πλαίσιο με το οποίο ελέγχονται οι εταιρείες Forex, ξεκαθαρίστηκε τι ακριβώς είναι και τι συγκεκριμένα μπορεί να εκτελεί μια εταιρεία Forex και τονίστηκε η σημντική συνεισφορά των αδειοδοτημένων εταιρειών forex στην πραγματική οικονομία του τόπου.

Με πολύ απλά λόγια το Forex έχει 2 συγκεκριμένα χαρακτηρηστικά που το διαφοροποιούν από άλλες εταιρείες ή παράνομα σχήματα όπως στοιχηματικές, onlineκαζίνο, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και και τηλεφωνικά κέντρα που «ψαρεύουν» επενδύσεις τα γνωστά boiler room.

1- Αυστηρή εποπτεία και πλήρης Ευρωπαϊκή συμμόρφωση

Οι εταιρείες forex είναι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που εποπτεύονται αυστηρά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και άλλες αρμόδιες αρχές διεθνώς. Λειτουργούν εντός πολύ αυστηρών θεσμικών και κανονιστικών πλαισίων, εφαρμόζουν πλήρως τις ευρωπαϊκές οδηγίες και υπόκεινται σε συνεχή, τακτικό και ουσιαστικό έλεγχο. Η εποπτεία είναι αυστηρή, θεσμικά κατοχυρωμένη και ευθυγραμμισμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

2- Δεν προσφέρουν επενδυτικές συμβουλές και δεν υπόσχονται αποδόσεις

Οι εταιρείες forex ως επι το πλείστον προσφέρουν αποκλειστικά μία και μόνο υπηρεσία, την εκτέλεση χρηματιστηριακών εντολών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τους σε χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως CFDs επί δεικτών, ισοτιμιών νομισμάτων, χρυσού, και άλλων. Δεν παρέχουν επενδυτικές συμβουλές, δεν διαχειρίζονται κεφάλαια και δεν υπόσχονται αποδόσεις.

Καμία σχέση του forex με boiler rooms, παράνομα σχήματα και μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες

Πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές ότι τα παράνομα σχήματα, όπως τα λεγόμενα boiler rooms, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με forex και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τσουβαλιάζωνται όλα κάτω από τον τομέα αυτό. Για παράδειγμα, η πρόσφατη ανακοίνωση της Europol για εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος απάτης άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ αφορούσε παράνομα τηλεφωνικά κέντρα που παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές και εξαπατούσαν πολίτες. Αυτές οι δραστηριότητες είναι εκτός εποπτείας, εκτός νόμου, δεν συνδέονται σε καμία περίπτωης με forex  και κακώς και λανθασμένα επιχειρήθηκε η διασύνδεση τους.

Η αδιάκριτη χρήση του όρου για διαφορετικές και μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες είναι λανθασμένη και δημιουργεί στρεβλή εικόνα για έναν αυστηρά εποπτευόμενο χρηματοοικονομικό κλάδο, ο οποίος προσφέρει τα μέγιστα στην οικονομία του τόπου.

Κακώς και πολλές φορές κακόβουλα δημιουργείται από κάποιους η στρέβλωση ότι όλα αυτά τα πολλές φορές παράνομα σχήματα εμπίπτουν στον τομέα των Forex ενώ δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, αφού οι εταιρείες Forex είναι αυστηρά εποπτευόμενες και προσφέρουν μια και μόνο υπηρεσία, την εκτέλεση χρηματιστηριακών εντολών.

Γιατί κάποιες εταιρείες Forex επιλέγουν την Κύπρο;

Οι ισχυρισμοί που ακούστηκαν από συγκεκριμένους κύκλους, ότι οι εταιρείες forex επιλέγουν την Κύπρο λόγω χαλαρής εποπτείας είναι εντελώς αστήρικτοι και ψευδείς. ΗΕπιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εφαρμόζει πλήρως το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, τελεί υπό ευρωπαϊκή εποπτική αξιολόγηση και διενεργεί αυστηρούς και συστηματικούς ελέγχους. Το επίπεδο εποπτείας είναι απολύτως ευθυγραμμισμένο με αυτό των υπόλοιπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυστηρές διαδικασίες για αποφυγή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Τόσο οι εποπτικές αρχές ανά το κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όσο και οι εγχώριες και διεθνείς τράπεζες εφαρμόζουν ενδελεχείς ελέγχους και διαδικασίες τόσο στις ίδιες τις εταιρείες forex όσο και στις μεταφορές των χρημάτων/συναλλαγών των πελατών.  

Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι εταιρείες εφαρμόζουν διαδικασίες ώστε να μην επιτρέπονται οι καταθέσεις και οι αναλήψεις από τρίτους. Δηλαδή, το trading account που έχει ο επενδυτής με την εταιρεία πρέπει να χρηματοδοτείται από τραπεζικό λογαριασμό ή κάρτα που ανήκει στον ίδιο. Αντιστοίχως, όταν ο επενδυτής ζητήσει ανάληψη, τα χρήματα θα μεταφερθούν στον ίδιο λογαριασμό, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται ότι τα χρήματα δεν θα μεταφερθούν σε άλλο τρίτο πρόσωπο.

Η συμβολή του κλάδου στην χώρα είναι αποδεδειγμένη

Η συμβολή του κλάδου στην κυπριακή οικονομία είναι τεράστια και ουσιαστική. Ο κλάδος forex απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους, ενισχύει το ΑΕΠ και προσελκύει επενδύσεις. Παράλληλα αποτελεί σταθερό αιματοδότη του ΑΕΠ μέσω φορολογίας και άλλων επενδύσεων των εταιρειών αυτών. Την ίδια στιγμή η συνειδητή επιλογή της Κύπρου ως βάση, από εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην σταθερότητα της Κυπριακής οικονομίας.

Οι εταρείες Forex είναι ένας ρυθμιζόμενος και αυστηρά εποπτευόμενος κλάδος με διεθνή παρουσία δεκαετιών στην Ευρώπη και την Αμερική.  Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ ρυθμιζόμενων εταιρειών forex και παράνομων δραστηριοτήτων είναι θέμα θεσμικής ακρίβειας και προστασίας της αξιοπιστίας ενός σημαντικού πυλώνα της κυπριακής οικονομίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» νωρίς ο 24χρονος Θεόδουλος - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Αυτός αναλαμβάνει καθήκοντα Δημοτικού Συμβούλου στην Πάφο μετά την παραίτηση λόγω ασυμβίβαστου - Προχωρεί η αντικατάσταση
Χωρίς νερό θα μείνουν τις επόμενες μέρες διάφορες περιοχές του νησιού – Ποιοι θα επηρεαστούν
Annie Alexui: «Περνά από κόσκινο» τον Φυτιρή - Έβαλε ανθρώπους να ψάξουν για το παρελθόν του - Βίντεο
Χαρμόσυνα νέα για γνωστή Κύπρια influencer - «Ανυπομονούμε να σε γνωρίσουμε» - Το εντυπωσιακό βίντεο στην ακρογιαλιά
Πεθυμήσατε ψάρι; Ένα οικογενειακό εστιατόριο με απίστευτη θέα στη θάλασσα επιστρέφει - Πότε ανοίγει τις πόρτες του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Δεν κινδυνεύει το ΓεΣΥ» - ΟΑΥ: «Έχουμε πολύ ισχυρό αποθεματικό» – Τι δείχνουν τα στοιχεία

 16.02.2026 - 14:17
Επόμενο άρθρο

Εξελίξεις με τον Κενάν Αγιάζ: Πώς οδηγήθηκε στην πρόωρη αποφυλάκιση

 16.02.2026 - 14:34
Σαφές μήνυμα Λετυμπιώτη: Με εποικοδομητικές προτάσεις στη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου - Βίντεο

Σαφές μήνυμα Λετυμπιώτη: Με εποικοδομητικές προτάσεις στη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου - Βίντεο

Μιλώντας στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα» του ΡΙΚ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να χάνεται πολύτιμος χρόνος», ούτε να παρατείνεται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σαφές μήνυμα Λετυμπιώτη: Με εποικοδομητικές προτάσεις στη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου - Βίντεο

Σαφές μήνυμα Λετυμπιώτη: Με εποικοδομητικές προτάσεις στη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου - Βίντεο

  •  16.02.2026 - 13:09
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Στην αντεπίθεση ο Νεκτάριος – Καταγγέλλει «σκοτεινό» κύκλωμα παραποίησης φορολογικών δηλώσεων της Μονής Αββακούμ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Στην αντεπίθεση ο Νεκτάριος – Καταγγέλλει «σκοτεινό» κύκλωμα παραποίησης φορολογικών δηλώσεων της Μονής Αββακούμ

  •  16.02.2026 - 10:20
Υπόθεση Φαίδωνα: Γιατί δεν κλήθηκε για κατάθεση - Πώς απαντά η Αστυνομία

Υπόθεση Φαίδωνα: Γιατί δεν κλήθηκε για κατάθεση - Πώς απαντά η Αστυνομία

  •  16.02.2026 - 11:42
Annie Alexui: «Περνά από κόσκινο» τον Φυτιρή - Έβαλε ανθρώπους να ψάξουν για το παρελθόν του - Βίντεο

Annie Alexui: «Περνά από κόσκινο» τον Φυτιρή - Έβαλε ανθρώπους να ψάξουν για το παρελθόν του - Βίντεο

  •  16.02.2026 - 11:08
Νέα καταγγελία-σοκ για ιατρική αμέλεια: «Έφυγε» 92χρονος στο ΓΝ Λάρνακας – Τον εντόπισε νεκρό η κόρη του

Νέα καταγγελία-σοκ για ιατρική αμέλεια: «Έφυγε» 92χρονος στο ΓΝ Λάρνακας – Τον εντόπισε νεκρό η κόρη του

  •  16.02.2026 - 10:26
Συγκλονιστικές εικόνες από το όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λάρνακα: Κυκλοφοριακό χάος - Η κατάσταση υγείας των επιβατών

Συγκλονιστικές εικόνες από το όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λάρνακα: Κυκλοφοριακό χάος - Η κατάσταση υγείας των επιβατών

  •  16.02.2026 - 13:34
«Μίλησε η αλήθεια από τον τάφο»: Το ξέσπασμα της Αντριάνας Νικολάου για τη συγκάλυψη της δολοφονίας του Θανάση

«Μίλησε η αλήθεια από τον τάφο»: Το ξέσπασμα της Αντριάνας Νικολάου για τη συγκάλυψη της δολοφονίας του Θανάση

  •  16.02.2026 - 10:04
Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 110 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από παιχνίδια μέχρι ηλεκτρικές συσκευές - Λίστα

Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκαν πάνω από 110 νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από παιχνίδια μέχρι ηλεκτρικές συσκευές - Λίστα

  •  16.02.2026 - 13:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα