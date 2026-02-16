Τελικά τι είναι οι Forex?

Ιδαίτερα ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα του συνεδρίου, the Cy Forex EconomyConference 2026, το οποίο διοργανώθηκε για πρώτη φόρα στην Κύπρο. Στο συνέδριο συμμετείχαν κορυφαίοι θεσμοί και οργανώσεις του τομέα της Οικονομίας όπως ο Πρόεδρος της Καφαλαιαγοράς Κύπρου, το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ, ο Δικηγορικός Σύλλογος, οι Έφοροι Εταιρειών και Κρατικών Ενισχύσεων, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, εκπρόσωποι του ΧΑΚ και του Invest Cyprus και η Πρόεδρος του CIFA. Οι εργασίες του συνεδρίου άνοιξαν με χαιρετισμό του Υπουργού Οικονομικών.

Μέσα από το συνέδριο προέκυψαν ενφιαφέροντα συμπεράσματα και τοποθετήσεις σε σχέση με το αυστηρό εποπτικό πλαίσιο με το οποίο ελέγχονται οι εταιρείες Forex, ξεκαθαρίστηκε τι ακριβώς είναι και τι συγκεκριμένα μπορεί να εκτελεί μια εταιρεία Forex και τονίστηκε η σημντική συνεισφορά των αδειοδοτημένων εταιρειών forex στην πραγματική οικονομία του τόπου.

Με πολύ απλά λόγια το Forex έχει 2 συγκεκριμένα χαρακτηρηστικά που το διαφοροποιούν από άλλες εταιρείες ή παράνομα σχήματα όπως στοιχηματικές, onlineκαζίνο, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και και τηλεφωνικά κέντρα που «ψαρεύουν» επενδύσεις τα γνωστά boiler room.

1- Αυστηρή εποπτεία και πλήρης Ευρωπαϊκή συμμόρφωση

Οι εταιρείες forex είναι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που εποπτεύονται αυστηρά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και άλλες αρμόδιες αρχές διεθνώς. Λειτουργούν εντός πολύ αυστηρών θεσμικών και κανονιστικών πλαισίων, εφαρμόζουν πλήρως τις ευρωπαϊκές οδηγίες και υπόκεινται σε συνεχή, τακτικό και ουσιαστικό έλεγχο. Η εποπτεία είναι αυστηρή, θεσμικά κατοχυρωμένη και ευθυγραμμισμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

2- Δεν προσφέρουν επενδυτικές συμβουλές και δεν υπόσχονται αποδόσεις

Οι εταιρείες forex ως επι το πλείστον προσφέρουν αποκλειστικά μία και μόνο υπηρεσία, την εκτέλεση χρηματιστηριακών εντολών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τους σε χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως CFDs επί δεικτών, ισοτιμιών νομισμάτων, χρυσού, και άλλων. Δεν παρέχουν επενδυτικές συμβουλές, δεν διαχειρίζονται κεφάλαια και δεν υπόσχονται αποδόσεις.

Καμία σχέση του forex με boiler rooms, παράνομα σχήματα και μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες

Πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές ότι τα παράνομα σχήματα, όπως τα λεγόμενα boiler rooms, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με forex και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τσουβαλιάζωνται όλα κάτω από τον τομέα αυτό. Για παράδειγμα, η πρόσφατη ανακοίνωση της Europol για εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος απάτης άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ αφορούσε παράνομα τηλεφωνικά κέντρα που παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές και εξαπατούσαν πολίτες. Αυτές οι δραστηριότητες είναι εκτός εποπτείας, εκτός νόμου, δεν συνδέονται σε καμία περίπτωης με forex και κακώς και λανθασμένα επιχειρήθηκε η διασύνδεση τους.

Η αδιάκριτη χρήση του όρου για διαφορετικές και μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες είναι λανθασμένη και δημιουργεί στρεβλή εικόνα για έναν αυστηρά εποπτευόμενο χρηματοοικονομικό κλάδο, ο οποίος προσφέρει τα μέγιστα στην οικονομία του τόπου.

Κακώς και πολλές φορές κακόβουλα δημιουργείται από κάποιους η στρέβλωση ότι όλα αυτά τα πολλές φορές παράνομα σχήματα εμπίπτουν στον τομέα των Forex ενώ δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, αφού οι εταιρείες Forex είναι αυστηρά εποπτευόμενες και προσφέρουν μια και μόνο υπηρεσία, την εκτέλεση χρηματιστηριακών εντολών.

Γιατί κάποιες εταιρείες Forex επιλέγουν την Κύπρο;

Οι ισχυρισμοί που ακούστηκαν από συγκεκριμένους κύκλους, ότι οι εταιρείες forex επιλέγουν την Κύπρο λόγω χαλαρής εποπτείας είναι εντελώς αστήρικτοι και ψευδείς. ΗΕπιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εφαρμόζει πλήρως το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, τελεί υπό ευρωπαϊκή εποπτική αξιολόγηση και διενεργεί αυστηρούς και συστηματικούς ελέγχους. Το επίπεδο εποπτείας είναι απολύτως ευθυγραμμισμένο με αυτό των υπόλοιπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυστηρές διαδικασίες για αποφυγή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Τόσο οι εποπτικές αρχές ανά το κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όσο και οι εγχώριες και διεθνείς τράπεζες εφαρμόζουν ενδελεχείς ελέγχους και διαδικασίες τόσο στις ίδιες τις εταιρείες forex όσο και στις μεταφορές των χρημάτων/συναλλαγών των πελατών.

Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι εταιρείες εφαρμόζουν διαδικασίες ώστε να μην επιτρέπονται οι καταθέσεις και οι αναλήψεις από τρίτους. Δηλαδή, το trading account που έχει ο επενδυτής με την εταιρεία πρέπει να χρηματοδοτείται από τραπεζικό λογαριασμό ή κάρτα που ανήκει στον ίδιο. Αντιστοίχως, όταν ο επενδυτής ζητήσει ανάληψη, τα χρήματα θα μεταφερθούν στον ίδιο λογαριασμό, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται ότι τα χρήματα δεν θα μεταφερθούν σε άλλο τρίτο πρόσωπο.

Η συμβολή του κλάδου στην χώρα είναι αποδεδειγμένη

Η συμβολή του κλάδου στην κυπριακή οικονομία είναι τεράστια και ουσιαστική. Ο κλάδος forex απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους, ενισχύει το ΑΕΠ και προσελκύει επενδύσεις. Παράλληλα αποτελεί σταθερό αιματοδότη του ΑΕΠ μέσω φορολογίας και άλλων επενδύσεων των εταιρειών αυτών. Την ίδια στιγμή η συνειδητή επιλογή της Κύπρου ως βάση, από εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην σταθερότητα της Κυπριακής οικονομίας.

Οι εταρείες Forex είναι ένας ρυθμιζόμενος και αυστηρά εποπτευόμενος κλάδος με διεθνή παρουσία δεκαετιών στην Ευρώπη και την Αμερική. Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ ρυθμιζόμενων εταιρειών forex και παράνομων δραστηριοτήτων είναι θέμα θεσμικής ακρίβειας και προστασίας της αξιοπιστίας ενός σημαντικού πυλώνα της κυπριακής οικονομίας.