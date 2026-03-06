Πόλεμος who? Σε παραλία της Πάφου έβγαλαν ήδη τα κρεβατάκια – Απολαύστε την ηρεμία – Δείτε βίντεο

Ηρεμία και λιακάδα επικρατεί και στην Πάφο με ντόπιους και ξένους να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα.

Μάλιστα, σε συγκεκριμένη γνωστή παραλία έβγαλαν στην παραλία και τα κρεβατάκια. Δείτε βίντεο Δείτε και φωτογραφίες *κεντρική φωτογραφία - ΑΡΧΕΙΟ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις