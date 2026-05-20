Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΜπαράζ συλλήψεων: Καταγγελίες σε υποστατικά, οδηγοί θετικοί σε νάρκοτεστ και παράνομοι στην Κύπρο στη «λίστα» της Αστυνομίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ συλλήψεων: Καταγγελίες σε υποστατικά, οδηγοί θετικοί σε νάρκοτεστ και παράνομοι στην Κύπρο στη «λίστα» της Αστυνομίας

 20.05.2026 - 06:33
Μπαράζ συλλήψεων: Καταγγελίες σε υποστατικά, οδηγοί θετικοί σε νάρκοτεστ και παράνομοι στην Κύπρο στη «λίστα» της Αστυνομίας

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη τεσσάρων προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, μέθη, ανησυχία, τροχαία αδικήματα και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 499 οχήματα και ελέγχθηκαν 692 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 34 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 164 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 72 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 70 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός. Διενεργήθηκαν επίσης πέντε προκαταρτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ κατά τους οποίους δύο οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 9 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα στοιχεία που στριμώχνουν τον Τζόναθαν Άντικ της Mango για τον θάνατο του πατέρα του: Το χαμένο κινητό, το στρογγυλό σημάδι και η αλλαγή διαθήκης
Μπαράζ συλλήψεων: Καταγγελίες σε υποστατικά, οδηγοί θετικοί σε νάρκοτεστ και παράνομοι στην Κύπρο στη «λίστα» της Αστυνομίας
Ο χάρτης των καλπών: Οι αριθμοί, οι ανατροπές και η μάχη του σταυρού ανά Επαρχία
Βουλευτικές Εκλογές: Ποιοι θέλουν να μείνουν στα κοινοβουλευτικά έδρανα – Αυτοί επαναδιεκδικούν θέση
Βουλευτικές εκλογές 2026: Πού ψηφίζετε, τι χρειάζεστε και πώς μπαίνει σωστά ο σταυρός - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο χάρτης των καλπών: Οι αριθμοί, οι ανατροπές και η μάχη του σταυρού ανά Επαρχία

 20.05.2026 - 06:29
Επόμενο άρθρο

Τα στοιχεία που στριμώχνουν τον Τζόναθαν Άντικ της Mango για τον θάνατο του πατέρα του: Το χαμένο κινητό, το στρογγυλό σημάδι και η αλλαγή διαθήκης

 20.05.2026 - 06:38
ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από Υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα τεθούν οι διμερείς σχέσεις, η προσέλκυση επενδύσεων, και ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

  •  20.05.2026 - 06:44
Σκληρό ροκ πριν την κάλπη - Το νέο πολιτικό σκηνικό και οι κινήσεις κορυφής

Σκληρό ροκ πριν την κάλπη - Το νέο πολιτικό σκηνικό και οι κινήσεις κορυφής

  •  20.05.2026 - 06:25
Βουλευτικές Εκλογές: Ποιοι θέλουν να μείνουν στα κοινοβουλευτικά έδρανα – Αυτοί επαναδιεκδικούν θέση

Βουλευτικές Εκλογές: Ποιοι θέλουν να μείνουν στα κοινοβουλευτικά έδρανα – Αυτοί επαναδιεκδικούν θέση

  •  20.05.2026 - 06:27
Φον ντερ Λάιεν – Ερντογάν: Το Κυπριακό ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν

Φον ντερ Λάιεν – Ερντογάν: Το Κυπριακό ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν

  •  20.05.2026 - 06:46
Μπαράζ συλλήψεων: Καταγγελίες σε υποστατικά, οδηγοί θετικοί σε νάρκοτεστ και παράνομοι στην Κύπρο στη «λίστα» της Αστυνομίας

Μπαράζ συλλήψεων: Καταγγελίες σε υποστατικά, οδηγοί θετικοί σε νάρκοτεστ και παράνομοι στην Κύπρο στη «λίστα» της Αστυνομίας

  •  20.05.2026 - 06:33
Ο μπαμπούλας του λαϊκισμού

Ο μπαμπούλας του λαϊκισμού

  •  19.05.2026 - 20:43
Ο χάρτης των καλπών: Οι αριθμοί, οι ανατροπές και η μάχη του σταυρού ανά Επαρχία

Ο χάρτης των καλπών: Οι αριθμοί, οι ανατροπές και η μάχη του σταυρού ανά Επαρχία

  •  20.05.2026 - 06:29
Τα στοιχεία που στριμώχνουν τον Τζόναθαν Άντικ της Mango για τον θάνατο του πατέρα του: Το χαμένο κινητό, το στρογγυλό σημάδι και η αλλαγή διαθήκης

Τα στοιχεία που στριμώχνουν τον Τζόναθαν Άντικ της Mango για τον θάνατο του πατέρα του: Το χαμένο κινητό, το στρογγυλό σημάδι και η αλλαγή διαθήκης

  •  20.05.2026 - 06:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα