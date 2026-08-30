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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: «Μάς έλεγαν ότι δεν θα γίνει τίποτα, έφυγαν πρώτοι»: Καταγγελία επιβάτη του ναυαγίου στην Κερύνεια - Αυξάνονται οι νεκροί

 30.08.2026 - 18:55
VIDEO: «Μάς έλεγαν ότι δεν θα γίνει τίποτα, έφυγαν πρώτοι»: Καταγγελία επιβάτη του ναυαγίου στην Κερύνεια - Αυξάνονται οι νεκροί

Σοκάρει η καταγγελία ενός από τους επιβάτες του σκάφους που ναυάγησε ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, με 8 νεκρούς και 23 αγνοουμένους. Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο επιζών, που μίλησε στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Kibris, καταλογίζει ευθέως ευθύνες στο πλήρωμα, καθώς διαβεβαίωναν τους επιβάτες ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα», και μετά έσπευσαν να το εκκενώσουν πρώτοι.

«Το πλοίο άρχισε να χτυπάει δυνατά, ”πατ-πατ”… Εμείς καλέσαμε τους υπεύθυνους και τους είπαμε: “Κοιτάξτε, το πλοίο μπάζει νερά”. Κι ένας μας είπε: “Εσείς δεν είστε συνηθισμένοι, δεν θα γίνει τίποτα. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα”».

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«Μετά άρχισε να παίρνει όλο και περισσότερο νερό, άρχισαν να βυθίζονται τα καθίσματα. Ο καπετάνιος συνέχιζε κανονικά. Μετά, παρόλο που ήμασταν σε επικοινωνία με τον καπετάνιο, μάς έλεγαν πάλι “δεν θα γίνει τίποτα” και συνέχισαν».

 

 

«Ύστερα έσπασε το μπροστινό μέρος του πλοίου. Μόλις έσκασε η πλώρη, μας είπαν: “Επείγον, βγαίνουμε αμέσως”. Οι ίδιοι έτρεξαν και έφυγαν πρώτοι, ενώ άφησαν τον κόσμο μέσα… Κανείς δεν είχε ασφάλεια για τη ζωή του. Κανείς δεν ενημερώθηκε».

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«Αφού εξερράγη το πλοίο, τότε μας είπαν: “Πάμε, φεύγουμε!”. Τα τζάμια έσπασαν, το πλοίο βυθίστηκε μέσα στο νερό και πολλοί άνθρωποι δεν κατάφεραν να βγουν. Αφού έσπασαν τα τζάμια, άρχισαν να λένε ότι πρέπει να φύγουμε. Τα παιδιά και άλλοι άνθρωποι χώθηκαν κάτω από τα καθίσματα. Οι ηλικιωμένες γυναίκες όμως δεν μπορούσαν να χωρέσουν κάτω από τα καθίσματα, εγκλωβίστηκαν…δεν κατάφεραν να βγουν».

Πηγή: skai.gr

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