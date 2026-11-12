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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO: Σοβαρή καταγγελία από τον Φειδία - «Με έβαλαν σε λίστα θανάτου»

 12.11.2026 - 09:07
VIDEO: Σοβαρή καταγγελία από τον Φειδία - «Με έβαλαν σε λίστα θανάτου»

Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, υποστηρίζοντας ότι το όνομά του και προσωπικά του στοιχεία έχουν συμπεριληφθεί στην ουκρανική ιστοσελίδα «Myrotvorets», την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις πιο επικίνδυνες λίστες στην Ευρώπη.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δημοσιοποιεί ονόματα, φωτογραφίες και άλλα προσωπικά δεδομένα προσώπων, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι και πολιτικοί, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως «εχθροί της Ουκρανίας».

Όπως εξήγησε, η ανησυχία γύρω από τη συγκεκριμένη λίστα συνδέεται και με το γεγονός ότι αρκετά πρόσωπα που είχαν συμπεριληφθεί σε αυτή δολοφονήθηκαν. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τον θάνατό τους, στην ιστοσελίδα τοποθετήθηκε πάνω από τις φωτογραφίες τους η ένδειξη «εξουδετερώθηκαν».

Ο Ευρωβουλευτής υποστήριξε ακόμη ότι σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας αναφέρεται πως οι Ρώσοι και άλλοι εχθροί πρέπει να πεθάνουν. Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε καταδικάσει την ιστοσελίδα το 2021, ζητώντας από την Ουκρανία να προχωρήσει στην απαγόρευσή της, κάτι που, όπως ανέφερε, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Γιατί συμπεριλήφθηκε στη λίστα

Αναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους το όνομά του βρίσκεται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ο Φειδίας Παναγιώτου είπε ότι αυτό συνδέεται με την επίσκεψή του στη Μόσχα το 2025, μαζί με άλλους Ευρωβουλευτές.

Όπως υποστήριξε, κατηγορείται ότι προωθεί ρωσική προπαγάνδα, επειδή επέλεξε να επισκεφθεί τη Ρωσία και να υποστηρίξει την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη λίστα περιλαμβάνονται και άλλοι Ευρωβουλευτές από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, τόσο από την Αριστερά όσο και από τη Δεξιά και το Κέντρο, είτε λόγω προηγούμενων επισκέψεών τους στη Ρωσία είτε λόγω διαφορετικών πολιτικών θέσεων.

Ο κ. Παναγιώτου έθεσε, επίσης, ερωτήματα για το ποιοι βρίσκονται πίσω από την ιστοσελίδα. Όπως ανέφερε, οι διαχειριστές της παρουσιάζονται ως μη κυβερνητικός οργανισμός, χωρίς σχέση με την ουκρανική κυβέρνηση. Ωστόσο, επικαλέστηκε έκθεση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, γίνεται αναφορά σε σχέσεις της ιστοσελίδας με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

«Καταδικάζω τη ρωσική εισβολή, αλλά χρειάζεται διπλωματία»

Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής ξεκαθάρισε ότι καταδικάζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί.

Την ίδια ώρα, επανέλαβε τη θέση του υπέρ της διπλωματικής οδού, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση της αποστολής όπλων δεν αποτελεί από μόνη της λύση, καθώς ο πόλεμος εξακολουθεί να κοστίζει ανθρώπινες ζωές.

«Πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσουμε να είμαστε στο τραπέζι των συνομιλιών, γιατί είναι η δική μας ήπειρος που επηρεάζεται και είναι Ευρωπαίοι πολίτες που πεθαίνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνδέοντας τη θέση του με το Κυπριακό, ο κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι η Κύπρος γνωρίζει τι σημαίνει παράνομη εισβολή και κατοχή, υπογραμμίζοντας πως και στο δικό μας εθνικό ζήτημα η λύση πρέπει να αναζητηθεί μέσα από τον διάλογο.

Όπως είπε, το Κυπριακό παραμένει άλυτο εδώ και 52 χρόνια και απαιτείται προσπάθεια εξεύρεσης μιας βιώσιμης λύσης, μέσα από τη διπλωματία και τη συζήτηση με την άλλη πλευρά.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι έχει δεχθεί και στο παρελθόν απειλές κατά της ζωής του, σημειώνοντας πως η συμπερίληψή του στη συγκεκριμένη λίστα δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να εκφράσουν τη δική τους άποψη για την υπόθεση.

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