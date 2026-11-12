Eκατοντάδες φιαλίδια Botox σε ταξιδιωτική αποσκευή στον Άγιο Δομέτιο - Η αποκάλυψη που οδήγησε σε σύλληψη

Ανακοίνωση του Τμήματος αναφέρει ότι την Πέμπτη λειτουργοί ανέκοψαν γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα για έλεγχο αυτοκίνητο με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής που οδηγούσε 38χρονος Τουρκοκύπριος.

Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν σε τσαντάκι εντός ταξιδιωτικής αποσκευής 399 φιαλίδια φαρμακευτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται σε αισθητικές επεμβάσεις (botox). Τα σκευάσματα κατασχέθηκαν κατά παράβαση των προνοιών του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής αλλά και παραβίασης του άρθρου 9, του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νόμου.

Προστίθεται ότι το εμπλεκόμενο πρόσωπο συνελήφθη και κατασχέθηκε και το όχημα του ως το μέσο μεταφοράς των παράνομων σκευασμάτων. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με την καταβολή ποσού €9.000 ευρώ για τα σκευάσματα και άλλα €1.000 για την απόδοση του οχήματός του.

Από τις πρώτες έρευνες που έγιναν φαίνεται ότι ο εμπλεκόμενος είχε σκοπό την μετάβαση του από το Αεροδρόμιο Λάρνακας προς την Ρώμη της Ιταλίας μέσω άλλης τρίτης χώρας.