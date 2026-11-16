Σε συνέντευξη στο ισπανικό πρακτορείο Efe, o Roberto Castro, συντονιστής δραστηριοτήτων ενημέρωσης για το Gran Canaria Mosaico, και ο Fernando Pulido, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Extremadura και διευθυντής του έργου Mosaico, τονίζουν ότι δεν αρκεί να υπάρχουν περισσότεροι πόροι για την κατάσβεση των πυρκαγιών, αλλά ότι είναι απαραίτητο να φροντίζεται η περιοχή πριν φτάσουν οι φλόγες.

Και οι δύο ειδικοί εξέτασαν αυτά τα μοντέλα πρόληψης κατά τη διάρκεια Συνεδρίου για την Καταπολέμηση των Δασικών Πυρκαγιών, που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Tecnifuego και πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στη Μαδρίτη.

Αποκατάσταση του τοπίου για την πρόληψη μεγάλων πυρκαγιών

Η εγκατάλειψη γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων μεταμορφώνει το τοπίο και ευνοεί τη συσσώρευση βλάστησης, μια κατάσταση που αυξάνει τη συνέχεια της καύσιμης ύλης και διευκολύνει την ταχεία εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Castro εξήγησε ότι η σταδιακή εξαφάνιση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων θολώνει τα όρια μεταξύ του δάσους και των αγροτικών οικισμών. Οι εγκαταλελειμμένες γεωργικές εκτάσεις μπορούν να καλυφθούν με θαμνώδεις εκτάσεις και, αργότερα, με δέντρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται χωροκατακτητικά εξωτικά είδη, όπως τα καλάμια.

Αυτός ο μετασχηματισμός δεν θέτει μόνο περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά και πρόβλημα ασφάλειας, καθώς οι πυρκαγιές πλησιάζουν όλο και περισσότερο στις κατοικημένες περιοχές και αυξάνουν τους κινδύνους για τον πληθυσμό.

Αντιμέτωπο με αυτή την κατάσταση, το Gran Canaria Mosaico, μια πρωτοβουλία που προωθείται από το Συμβούλιο του Νησιού, εργάζεται εδώ και περίπου μια δεκαετία για την ανάκαμψη των αγροτικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία ενός ασυνεχούς τοπίου που εμποδίζει την εξάπλωση της φωτιάς.

Το μοντέλο συνδυάζει διαφορετικά στοιχεία της περιοχής, όπως κέντρα πληθυσμού, δρόμους, φράγματα, γεωργικές εκτάσεις, αμπελώνες, βοσκοτόπια και δασικές εκτάσεις. Η κατανομή αυτών των χώρων δημιουργεί ασυνέχειες στη βλάστηση που μπορούν να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Βόσκηση ως εργαλείο πρόληψης

Μία από τις κύριες δραστηριότητες του Gran Canaria Mosaico είναι η αποκατάσταση της βόσκησης σε στρατηγικές περιοχές. Σύμφωνα με τον Castro, το πρόγραμμα διατηρεί επί του παρόντος περίπου 2.000 εκτάρια βόσκησης και περιλαμβάνει περίπου 40 οικογένειες.

Ο συντονιστής τόνισε ότι μία από τις κύριες προόδους ήταν η αλλαγή της κοινωνικής και θεσμικής αντίληψης αυτής της δραστηριότητας, η οποία έχει περάσει από το να θεωρείται οικονομική βοήθεια στον κτηνοτροφικό τομέα στο να αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για τη διατήρηση της περιοχής.

Η κτηνοτροφία βοηθά στη διατήρηση των περιοχών που είχαν προηγουμένως καθαριστεί από δασικές ομάδες, τρεφόμενη με νέα βλάστηση και εμποδίζοντας την εκ νέου συσσώρευση βιομάζας. Αυτό επιτρέπει στις εργασίες καθαρισμού να συμπληρώνονται από συνεχή συντήρηση, εξαλείφοντας την ανάγκη για μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση βλάστησης κάθε λίγα χρόνια.

Ο Castro επεσήμανε ότι ορισμένες περιοχές βόσκησης έχουν ήδη αποδείξει τη χρησιμότητά τους κατά τη διάρκεια ορισμένων πυρκαγιών, μειώνοντας την ένταση της πυρκαγιάς και διευκολύνοντας τις προσπάθειες πυρόσβεσης.

Παραγωγική πρόληψη ακραίων πυρκαγιών

Αυτή η δέσμευση για την ανάκτηση των παραδοσιακών χρήσεων της περιοχής συμπίπτει με την προσέγγιση του Mosaic Project, το οποίο διευθύνει ο Fernando Pulido από το 2015, το οποίο υποστηρίζει την ενσωμάτωση ιδιωτικών φορέων στις στρατηγικές πρόληψης πυρκαγιών.

Το Mosaic Project προέκυψε μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στη Sierra de Gata του 2015 και ξεκίνησε μέσω συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου της Εξτρεμαδούρα και της Junta de Extremadura.

Η χρηματοδότησή του προέρχεται από διάφορες δημόσιες προσκλήσεις και ευρωπαϊκά έργα, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών από τα προγράμματα LIFE και Interreg και το έργο RESIST, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, μια περιοχή έξυπνη ως προς τη φωτιά είναι αυτή που συνδυάζει δημόσιους πόρους για την πρόληψη και την πυρόσβεση με τη συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων και ιδιοκτητών δασών που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο μέσω της διαχείρισης της γης τους.

Αυτή η στρατηγική, την οποία αποκαλεί «κοινωνική πρόληψη», επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και ταυτόχρονα δημιουργεί κοινωνικοοικονομικά οφέλη στις αγροτικές περιοχές που πλήττονται από την απερήμωση.

Προειδοποίησε ότι η αύξηση των πόρων πυρόσβεσης δεν επαρκεί για τη μείωση της έκτασης που επλήγη από τις πυρκαγιές, καθώς η εξέλιξη των δαπανών για την καταπολέμησή τους δεν σχετίζεται με την τάση των καμένων εκταρίων.

Ως εκ τούτου, θεωρεί απαραίτητο να ενσωματωθούν νέα εργαλεία που δρουν πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Εξηγεί ότι ένας ελαιώνας, μια θαμνώδης έκταση όπου βόσκουν ζώα ή ένα πευκοδάσος στο οποίο έχει γίνει αραίωση της βλάστησης, αποτελούν παραγωγικές αντιπυρικές ζώνες.

Ο διευθυντής του έργου «Mosaic Project» ανέφερε ότι, μέσω προγραμμάτων προσομοίωσης της εξάπλωσης των πυρκαγιών, εκτιμάται πως οι πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής θα μπορούσαν να μειώσουν το μέγεθος των μελλοντικών πυρκαγιών κατά 15%.

Εγκατάλειψη της υπαίθρου

Παρά την πρόοδο, και οι δύο ειδικοί συμφωνούν ότι για την αποκατάσταση αυτών των δραστηριοτήτων απαιτείται η υπέρβαση κοινωνικών, πολιτικών και διοικητικών εμποδίων.

Ο Castro εντόπισε την έλλειψη διαδοχής των γενεών στην κτηνοτροφία και τη γεωργία ως ένα από τα κύρια προβλήματα, μαζί με τις δυσκολίες στη διαχείριση εγκαταλελειμμένων εκτάσεων, των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι άγνωστοι ή οι κληρονόμοι δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Επισήμανε επίσης την ανάγκη αλλαγής της αντίληψης για τους κατοίκους της υπαίθρου, τους οποίους θεωρεί καθοριστικούς παράγοντες για τη διατήρηση του εδάφους και του φυσικού περιβάλλοντος.

Αυτές οι δυσκολίες επιτείνονται από την έλλειψη ισχυρότερης πολιτικής στήριξης, καθώς και από τους ενδοιασμούς που εξακολουθούν να υπάρχουν σε ορισμένους κύκλους προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με τη χρήση της βόσκησης για τη φροντίδα των δασών.

Όπως εξήγησε, στα Κανάρια Νησιά μόνο δύο από τους 88 δήμους διαθέτουν ειδικό σχέδιο προστασίας από δασικές πυρκαγιές, μια έλλειψη που δυσχεραίνει βασικές διαδικασίες, όπως η οργάνωση εκκενώσεων, ο εντοπισμός ασφαλών σημείων ή η καταγραφή των αναγκών των ηλικιωμένων που ζουν σε αγροτικές περιοχές.

Ο Pulido, από την πλευρά του, πιστεύει ότι η Ισπανία θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην πρόληψη των πυρκαγιών μέσω της φροντίδας και της αξιοποίησης της υπαίθρου, ως συμπληρωματικό μέτρο στα όσα ήδη εφαρμόζονται.