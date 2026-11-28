Σύμφωνα με την ανάρτηση, η Μαρίκκου φέρεται να έζησε γύρω στο 1900 και να ασχολήθηκε ενεργά με το παραδοσιακό κέντημα των Λευκάρων.

Μάλιστα, παρουσιάζεται ως η πρώτη γυναίκα της κοινότητας που ταξίδεψε σε διάφορα μέρη του κόσμου, προκειμένου να προωθήσει και να πουλήσει τα περίφημα λευκαρίτικα κεντήματα, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.

Η φράση «Η Μαρίκκου που τα Λεύκαρα» χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στην καθημερινή κυπριακή διάλεκτο, κυρίως με χιουμοριστική διάθεση, για να περιγράψει κάποιον που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας μια δύσκολη ή απαιτητική εργασία, όταν οι υπόλοιποι διστάζουν.

Όπως εξηγεί η ανάρτηση, η έκφραση παραπέμπει σε μια δυναμική και πολυάσχολη γυναίκα, που μπορούσε να αναλάβει πολλές δουλειές και να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση.

Μια χαρακτηριστική ιστορία που συνδέει τη γλώσσα, την τοπική ιστορία και την παράδοση των Λευκάρων, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη μιας γυναίκας που, όπως φαίνεται, άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην κοινότητα.

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