Παραιτήθηκε ο διευθυντής του «Miss America» - Υπέγραψαν εστεμμένες από το 1948

Περισσότερες από 50 πρώην νικήτριες του θεσμού απαίτησαν τόσο τη δική του τιμωρία, αλλά και μερικών ακόμη κορυφαίων στελεχών της διοργάνωσης που εμπλέκονται στις αποκαλύψεις.

Mallory Hagan tells Newsweek she is considering legal action over “derogatory” Miss America emails leak https://t.co/Wk3b2crENi