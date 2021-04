93η Τελετη Απονομής των Όσκαρ: Σάρωσε το Nomadland

Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας κέρδισε η ταινία «Nomadland» της Κλόι Ζάο. Η 39χρονη Κινέζα σκηνοθέτις δήλωσε: «Εκ μέρους των παραγωγών μου, ευχαριστούμε την Ακαδημία και τους συνυποψήφιους μας και όσους μας βοήθησαν για να γίνει αυτή η ταινία, τη συγγραφέα του βιβλίου στο οποίο βασιστήκαμε, όλους όσους έπαιξαν, όσους βρήκαμε στο δρόμο και μας δίδαξαν τι σημαίνει πραγματική καλοσύνη».

Μια ανατροπή στη φετινή τελετή ήταν πως το συγκεκριμένο βραβείο δεν ανακοινώθηκε τελευταίο – όπως συμβαίνει πάντα στην ιστορία του θεσμού – αλλά πριν από την απονομή των βραβείων Α' Γυναικείου και Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Α ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Το Όσκαρ Α' Αντρικού ρόλου κέρδισε ο Άντονι Χόπκινς για την ερμηνεία του στον «Πατέρα» του Φλόριαν Ζέλερ. Πρόκειται για το δεύτερο βραβείο Όσκαρ που κερδίζει ο 84χρονος ηθοποιός, τριάντα χρόνια μετά την «Σιωπή των Αμνών».Α ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Το Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου δόθηκε στην Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για την ταινία «Nomadland» της Κλόι Ζάο. «Θα έπρεπε να κάνουμε... καραόκι με τόσες φωνές που έχουμε εδώ τριγύρω. Δεν έχω λόγια. Ξέρουμε ότι είναι σαν ξιφασκία η δουλειά μας, πρέπει να δώσουμε μάχη για αυτό», δήλωσε η ΜακΝτόρμαντ, η οποία είναι πλέον κάτοχος 4 βραβείων Όσκαρ.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η τελετή δεν είχε κεντρικό παρουσιαστή, αλλά βασίστηκε σε μια ομάδα λαμπερών προσώπων (μεταξύ των οποίων οι Χάρισον Φορντ, Μπραντ Πιτ, Χοακίν Φοίνιξ, Ριζ Γουίδερσπουν, Ρενέ Ζελβέγκερ), ενώ δεν υπήρξε ούτε η παραδοσιακή ορχήστρα, αλλά τη θέση της πήρε ο Questlove (των The Roots) σε ρόλο DJ.

Σε αντίθεση με άλλα events που εξαιτίας της πανδημίας έλαβαν χώρα με περιορισμένη φυσική παρουσία, όπως τα BAFTAs και οι Χρυσές Σφαίρες, στα φετινά Όσκαρ οι αστέρες του Χόλυγουντ που ήταν υποψήφιοι βρέθηκαν στην εκδήλωση. Οι 170 διάσημοι προσκεκλημένοι δεν φορούσαν μάσκες όσο «έγραφαν» οι κάμερες, ωστόσο τους είχε ζητηθεί να το κάνουν όσο η τελετή βρίσκεται σε διαφημίσεις ή παρουσιάζει εμβόλιμα βίντεο.

Β’ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Ο Ντάνιελ Καλούγια που υποδύθηκε τον Μαύρο Πάνθηρα, Φρεντ Χάμπτον, στην ταινία Judas and the Black Messiah ήταν απίθανο να χάσει το Χρυσό Αγαλματίδιο, το οποίο αφιέρωσε και στον άλλο υποψήφιο της ίδιας ταινίας τον ΛαΚιθ Στάφιλντ (Judas and the Black Messiah).

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι ήταν οι: Σάσα Μπάρον Κοέν (Η Δίκη των 7 του Σικάγου), Λέσλι Οντομτζ (One Night in Miami) και Πολ Ρέισι (Sound of Metal).

Ο Ντάνιελ Καλούγια δήλωσε παραλαμβάνοντας το βραβείο: «Ευχαριστώ Θεέ μου, χωρίς την προστασία σου και την καθοδήγησή σου δεν θα ήμουν εδώ. Ευχαριστώ την μητέρα μου, που μου έδωσε τα πάντα και την αδερφή μου… Ήταν εκπληκτικό που έγινε αυτή η ταινία για τον Φρεντ Χάμπτον (σ.σ.: ηγέτης του κινήματος των Μαύρων Πανθήρων). Το αφιερώνω και στον Λακίθ (Στάνφιλντ) που παίξαμε μαζί. Έμαθα κι εγώ να αγαπάω τον εαυτό μου μέσα από αυτόν τον ρόλο».



Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Η απολαυστική γιαγιά Γιουν Γιου-τζουνγκ στο «Minari» είναι ούτως η άλλως ένα από τα θέματα συζήτησης στη φετινή απονομή και κατάφερε να γίνει η δεύτερη Ασιάτισσα από το 1957 που κερδίζει το εν λόγω βραβείο, αφήνοντας με άδεια χέρια ηθοποιούς όπως η Γκλεν Γκλόουζ και η Αμάντα Σέιφιρντ

Οι υπόλοιπες υποψήφιες για την κατηγορία ήταν οι: Ολίβια Κόλμαν (The Father), Αμάντα Σέιφριντ (Mank), Μαρία Μπακάλοβα (Borat Subsequent Moviefilm) και Γκλεν Κλόουζ (Hillbilly Elegy)ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Για πρώτη φορά στην ιστορία η Ακαδημία ψηφίζει δύο γυναίκες στη διεκδίκηση του συγκεκριμένου βραβείου, όμως η νικήτρια ήταν η Κλόι Ζάο για την ταινία Nomadland.

Υποψήφιες για καλύτερη σκηνοθεσία ήταν επίσης οι: Λι Αϊζακ Τσανγκ (Minari), Ντέιβιντ Φίντσερ (Mank), Έμεραλντ Φένελ (Promising Young Woman) και Τόμας Βίντερμπεργκ (Άσπρο Πάτο)

Η Ζάο ήδη απέσπασε με το «Nomadland» Χρυσή Σφαίρα, BAFTA, Indies και 55 ακόμα βραβεία σκηνοθεσίας στις κριτικές ενώσεις της Αμερικής.Η ίδια δήλωσε παραλαμβάνοντας το Όσκαρ Σκηνοθεσίας: «Ευχαριστώ την Ακαδημία και τους συνυποψήφιους μου. Σκέφτομαι πολύ τελευταία τι να κάνω όταν τα πράγματα δεν θα είναι πια τόσο καλά. Όταν μεγάλωνα στην Κίνα, λέγαμε κάτι ποιηματάκια με τον πατέρα μου. Η πρώτη φράση που θυμάμαι έλεγε ‘οι άνθρωποι είναι εκ γενετής καλοί’. Αυτό έχει επίδραση σ’ εμένα μέχρι και σήμερα. Έβρισκα πάντα καλοσύνη στους ανθρώπους που συναντούσα. Αυτό το βραβείο ανήκει σε όποιον έχει την πίστη και το κουράγιο να παραμένει καλός προς τον εαυτό του και τους άλλους... Το αφιερώνω σε όσους με ενέπνευσαν».

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Η βρετανίδα Εμεραλντ Φένελ ήταν το φαβορί στην κατηγορία πρωτότυπο σενάριο για την ταινία Promising Young Woman και αυτή που τελικά πήρε στα χέρια της το χρυσό αγαλματίδιο. Το σενάριό της έχει αμεσότητα και μιλάει για ένα από τα βασικά σημεία της δημόσιας συζήτησης της εποχής μας, την πατριαρχία.

Υποψήφιοι για την κατηγορία του πρωτότυπου σεναρίου ηταν επίσης οι: Ααρον Σόρκιν (Η Δίκη των 7 του Σικάγου), Λι Αϊζακ Τσανγκ (Minari), Γουιλ Μπέρσον & Σάκα Κινγκ (Judas and the Black Messiah) και Αμπραμ Μάρντερ & Ντάριους Μάρντερ (Sound of Metal)ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Ο Γάλλος Φλοριάν Ζέλερ που διασκεύασε για τη μεγάλη οθόνη το θεατρικό του έργο «The Father». Η Ενωση Σεναριογράφων πάντως ψήφισε «Μπόρατ».

Υποψήφιοι για το διασκευασμένο σενάριο ήταν επίσης: οι Κλόι Ζάο (Nomadland), Σάσα Μπάρον Κοέν (Borat Subsequent Moviefilm), Κεμπ Πάουερς (One Night in Miami), Ραμίν Μπαχράμι (The White Tiger)

KΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ

Στην κατηγορία καλύτερης διεθνούς ταινίας η Δανέζικη «Άσπρο Πάτο» ήταν το φαβορί, καθώς ήδη είχε αποσπάσει μια σειρά από βραβεία, όπως τα τέσσερα μεγάλα από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, και επιβεβαιώθηκε με τον σκηνοθέτη Τόμας Βίντερμπεργκ να παραλαμβάνει το Όσκαρ και να το αφιερώνει στην κόρη του Ida, που σκοτώθηκε τις πρώτες μέρες των γυρισμάτων.

«Είχα φανταστεί αυτή την στιγμή από όταν ήμουν πέντε χρονών κι ετοίμαζα λόγους. Είναι μια ταινία για το πώς μπορείς να χάσεις τον έλεγχο στη ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου μετά τη δύσκολη περίοδο που περάσαμε... Το συνεργείο έκανε τα πάντα για να σώσει την ταινία και να σώσει εμένα. Η ταινία μιλάει για έναν απομονωμένο άνθρωπο που χάνεται στη μάχη του με το αλκοόλ, για τέσσερις λευκούς άνδρες που πίνουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Μαντς Μίκελσεν, που έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Θέλαμε να φτάξουμε μια ταινία που να γιορτάζει τη ζωή και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων συνέβη κάτι απίστευτο. Κάποιος κοίταζε το κινητό του ενώ οδηγούσε και μέσα στο αυτοκίνητο ήταν η κόρη μου. Πριν σκοτωθεί μου είχε στείλει ένα γράμμα ότι αγαπούσε το σενάριο αυτό. Νιώθω ότι είναι εδώ και με επευφημεί. Το έκανα για εκείνη, σαν φόρο τιμής. Αυτό το βραβείο είναι για εκείνη.»

Υποψήφιες ταινίες ήταν επίσης οι: QuoVadisAida? (Βοσνία-Ερζεγοβίνη), Collective (Ρουμανία), The Man Who Sold His Skin (Τυνησία) και Better Days (Χονγκ Κονγκ)ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Το Όσκαρ στην κατηγορία κουστούμια πήγε στην Αν Ροθ που υπογράφει τα πολύ αυθεντικά κοστούμια στο «Ma Rainey’s Black Bottom» και ιδιαίτερα για τα πολύχρωμα της Βαϊόλα Ντέιβις.

Υπόλοιπες υποψηφιότητες: Emma, Mank, Mulan, Πινόκιο

ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

Το φαβορί είναι το «Ma Rainey’s Black Bottom» και η εκπληκτική μεταμόρφωση της Βαϊόλα Ντέιβις για τον ομώνυμο ρόλο και εκεί πήγε το Οσκαρ. Μάλιστα η Αν Ροθ που επιμελήθηκε και τα κουστούμια της ταινίας συνεργάστηκε πολύ στενά και με τις κομμώσεις και το μακιγιάζ της ταινίας δίνοντάς τους την πληροφορία ότι η Rainey χρησιμοποιούσε τρίχες αλόγου για τις περούκες της και είχε χρυσά δόντια.

Υπόλοιπες υποψήφιες ταινίες: Hillbilly Elegy, Emma, Mank, Πινόκιο

ΗΧΟΣ

Το Όσκαρ πήγε στο «Sound of Metal». Ο ήχος παίζει καθοριστικό ρόλο στην ταινία καθώς αναφέρεται σε έναν ντράμερ που χάνει ξαφνικά την ακοή του. Οι πειραματισμοί που αφορούν στους ήχους που ακούει στο κεφάλι του ένας κωφός και τις δονήσεις που νιώθει, φαίνεται ότι βρήκαν το στόχο τους. Υπογράφει ο Νίκολας Μπέκερ (Arrival, Gravity).

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες ήταν οι: Mank, Greyhound, Soul, News of the WorldΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Στο «Soul» κατέληξε το Οσκαρ προσθέτοντας ένα ακόμη μεγάλο βραβείο στην Pixar και την Ντίσνεϊ.

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες ήταν: Wolfwalkers, Φύγαμε, Over the moon, A Shaun the Sheep MovieΚαλυτερη ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους: If Anything Happens I love you

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους: The two distant strangers

Καλύτερου ντοκιμαντέρ μικρού μήκους: Colette

Καλύτερο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους: My Octopus Teacher

Καλύτερα οπτικά εφέ: Tenet

Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης: Η ασπρόμαυρη ταινία Mank, από τον Ντόναλντ Γκρέιαμ ΜπερτΚαλύτερη Φωτογραφία: Ο Έρικ Μέσερσμιντ για το «Mank», με τον Φαίδωνα Παπαμιχαήλ (Δίκη των 7 του Σικάγου) να είναι στους υποψηφίους, αλλά να μην κερδίζει το πολύτιμο αγαλματίδιο

Καλυτερου Μοντάζ: Στον Μίκελ Νίλσεν για το Sound of Metal. Σε αυτή την κατηγορία είχαμε την δεύτερη ελληνική υποψηφιότητα με τον Γιώργο Λαμπρινό και το The Father, ο οποίος όμως δεν επιλέχθηκε από την κριτική επιτροπή

Τα Όσκαρ της πανδημίας

Το γεγονός ότι η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου αποφάσισε να μεταθέσει κατά σχεδόν δύο μήνες την τελετή, η οποία παραδοσιακά λαμβάνει χώρα ανάμεσα στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Μαρτίου, μοιάζει μάλλον με επουσιώδη λεπτομέρεια μπροστά στις κοσμογονικές αντιξοότητες που αντιμετώπισε το σινεμά τους τελευταίους δώδεκα και πλέον μήνες.

Αν το καλοσκεφτεί κανείς, αυτά είναι τα πρώτα Οσκαρ της Ιστορίας που θα τιμήσουν ταινίες οι οποίες δεν προβλήθηκαν σχεδόν ποτέ στους κινηματογράφους, αφού η πανδημία και ο νέος κανόνας της κοινωνικής αποστασιοποίησης κράτησε τις αίθουσες ερμητικά κλειστές. Είναι ενδεικτικό ότι η Ακαδημία αποφάσισε να αναθεωρήσει τον κανόνα που προϋπέθετε πως για να είναι ένα φιλμ ή οι συντελεστές του ανάμεσα στις υποψηφιότητες πρέπει να έχει προβληθεί για τουλάχιστον επτά ημέρες σε κινηματογράφο του Λος Αντζελες με τουλάχιστον τρεις ημερήσιες προβολές.

Τα σεπτά μέλη της Ακαδημίας έκαναν τα πικρά γλυκά και την ανάγκη φιλοτιμία κι έτσι οποιαδήποτε ταινία πρόλαβε να βγει για λίγο ή πολύ στο σινεμά ή έστω έφτασε στο κοινό μέσω streaming ή video on demand μπόρεσε να περάσει το κατώφλι των υποψηφιοτήτων. Μάλιστα, η χρονική μετάθεση των βραβείων διευρύνει και το όριο της κυκλοφορίας των ταινιών που από την 31η Δεκεμβρίου μετατοπίστηκε στην 28η Φεβρουαρίου. Και να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα της ατμομηχανής της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος.

Η ναυαρχίδα της σόουμπιζ μπάζει νερά. Υπολογίζεται ότι το box office του 2020 έκλεισε με πτώση 5 δισ. δολάρια σε εισπράξεις, ενώ σε πρόσφατη μεσομακροπρόθεσμη πρόβλεψή της η εταιρεία Ampere Analysis κάνει λόγο για απώλειες 160 δισ. δολαρίων μέσα στην επόμενη πενταετία. Η σπουδή των κινηματογραφικών στούντιο να συνάψουν συμφωνίες με τις πλατφόρμες streaming επιβεβαιώνει τις δυσοίωνες προβλέψεις. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες επιβεβαιώθηκε η συνεργασία της Sony Pictures με το Netflix. Οι ταινίες της, ανάμεσά τους και πολλά πρώτου μεγέθους blockbusters, θα προβάλλονται στην πλατφόρμα λίγες εβδομάδες μετά την έξοδό τους στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Τον δρόμο του on demand ιχνηλατεί και η Universal, που θα διανέμει τις ταινίες της στο Peacock, αλλά και η Warner Bros, που από φέτος θα κυκλοφορεί τις παραγωγές της ταυτόχρονα στα σινεμά αλλά και στο HBO Max, προκαλώντας την οργή επιφανών ηθοποιών και σκηνοθετών, όπως του Κρίστοφερ Νόλαν που θεωρεί την απόφαση της εταιρείας χαριστική βολή στην κινηματογραφική βιομηχανία. Ναι, είναι πασίδηλο ότι το Χόλιγουντ αιμορραγεί και τα Οσκαρ που τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνουν όλο και λιγότερο το ενδιαφέρον του κοινού μοιάζουν με τσιρότο.

Πέρσι, παρακολούθησαν την τελετή μόλις 23,6 εκατομμύρια Αμερικανοί τηλεθεατές, με την πτώση από την απονομή του 2019 να φλερτάρει με το 20%. Σε κάθε περίπτωση, ακούγεται τουλάχιστον ως τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι ο κορωνοϊός έχει πετύχει καίριο πλήγμα στο σινεμά, δηλαδή μια βιομηχανία που ξεκίνησε να γιγαντώνεται αμέσως μετά την πανδημία της ισπανικής γρίπης, πριν από έναν αιώνα ακριβώς.

Το τρένο θα σφυρίξει 23 φορές

Μπορεί ο κινηματογράφος και οι παραγωγές να βάλλονται, όμως ειδικά την περίοδο της πανδημίας οι ιστορίες είναι περισσότερο πολύτιμες παρά ποτέ. «Stories Matter» είναι και ο τίτλος που επέλεξαν οι διοργανωτές για τη θεματική της φετινής οσκαρικής απονομής, την οποία φιλοδοξεί να σφραγίσει με τη σκηνοθετική ματιά του ο Στίβεν Σόντερμπεργκ - η πρόθεσή του, λέει, είναι να τη μοντάρει σαν μια ζωντανή, εν εξελίξει ταινία.

Τα Οσκαρ έπρεπε να πραγματοποιηθούν πάση θυσία ακόμα και αν έπρεπε για τη διεξαγωγή τους να μετακομίσουν. Το έκαναν. Από το τοπογραφικό σημείο αναφοράς τους, το Dolby Theatre, μεταφέρονται φέτος στο Union Station, δηλαδή στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Λος Αντζελες, όπου λόγω ανοιχτωσιάς μπορεί να τηρηθεί με μεγαλύτερη ευλάβεια το υγειονομικό πρωτόκολλο. Στο εμβληματικό κτίριο του ’30, εκεί όπου σύμφωνα με το σλόγκαν των αμερικανικών σιδηροδρόμων ξεκινά το Λος Αντζελες, θα λάβει χώρα η τρίωρη απονομή που για μία ακόμα χρονιά δεν θα έχει κεντρικό παρουσιαστή.

Τις απονομές θα αναλάβουν να κάνουν, μεταξύ άλλων, η Χάλι Μπέρι, ο περσινός θριαμβευτής, σκηνοθέτης της ταινίας «Παράσιτα» Μπονγκ Τζουν-χο, ο Μπράιαν Κράνστον, η Λόρα Ντερν, ο Χάρισον Φορντ, η Ρις Γουίδερσπουν, ο Μπραντ Πιτ, ο Χοακίν Φίνιξ, η Βαϊόλα Ντέιβις (υποψήφια στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου) και η Ζεντάγια.

Πέριξ του σιδηροδρομικού σταθμού θα στηθούν δύο σκηνές που φέτος θα υποκαταστήσουν το κόκκινο χαλί. Η στυλιστική μητέρα των μαχών πηγαίνει περίπατο λόγω πανδημίας και τη θέση της παίρνει ένα κοκτέιλ πάρτυ, όπου οι σταρ θα κάνουν το σουλάτσο τους και θα χαρίσουν -ίσως πιο γενναιόδωρα παρά ποτέ ελέω στερητικού συνδρόμου- πόζες πριν από την απονομή. Για την ασφάλεια των καλεσμένων, στο Union Station θα υπάρχουν κιόσκια πραγματοποίησης τεστ κορωνοϊού PCR που θα παρέχουν άμεσο αποτέλεσμα ώστε να διαχωρίζεται αυτοστιγμεί η ήρα από το στάρι.

Η Ακαδημία, ει δυνατόν, θέλει να αποφύγει τα στιγμιότυπα των μασκοφορεμένων σταρ, γι’ αυτό και θα προσφέρει αφειδώς στους προσκεκλημένους όποια άλλη εναλλακτική προστατευτική δικλείδα. Ποιοι θα είναι όμως οι εκλεκτοί παριστάμενοι; Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ακαδημίας, καλεσμένοι θα είναι μόνο οι φετινοί υποψήφιοι στις 23 συνολικά κατηγορίες. Ξεχάστε λοιπόν τις φαραωνικές τελετές των τριών ή των πέντε χιλιάδων ατόμων. Τα φετινά Οσκαρ δε θέλουν κοσμοπλημμύρα. Απαιτούν όμως λάμψη.

Η επιστολή που έλαβαν οι προσκεκλημένοι στα μέσα Μαρτίου δίνει σαφείς οδηγίες. Η casual εμφάνιση απαγορεύεται - προφανώς οι διοργανωτές θέλουν να αποφύγουν αμήχανες στιγμές σαν εκείνη με τον Τζέισον Σουντέικις να παραλαμβάνει μέσω Skype τη Χρυσή Σφαίρα του με πουλόβερ που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως-, το βραδινό επίσημο ένδυμα είναι ο πήχης. Η εμφάνιση των καλεσμένων, όπως αναφέρεται στην επιστολή, οφείλει να εμπνέει.

Για την Ακαδημία η φυσική παρουσία είναι το ιερό δισκοπότηρο. Γι’ αυτό και με κάθε τρόπο προσπαθούν να αποφύγουν συνδέσεις μέσω Skype ή Zoom με τις εστίες των υποψηφίων, ενώ δημιούργησαν και δεκαπέντε Oscar Hubs, όπως τα ονόμασαν, ανά τον κόσμο, ώστε να διευκολύνουν όσους δεν καταφέρουν να φτάσουν στο Λος Αντζελες για την απονομή.

Πάντως, όσοι περάσουν το κατώφλι του Union Station θα αποζημιωθούν. Και αυτό δεν αφορά μόνο την τελετή αυτή καθαυτή, η οποία παρεμπιπτόντως θα απλωθεί και στο ολοκαίνουριο Μουσείο Κινηματογράφου της πόλης διά χειρός Ρέντσο Πιάνο, όπου θα παρουσιαστούν live τα τέσσερα από τα πέντε υποψήφια οσκαρικά τραγούδια, αλλά κυρίως στα πλούσια δώρα που θα λάβουν.

Κοσμική λαοσύναξη δίχως τοποθέτηση προϊόντων δεν νοείται. Ειδικά οι υποψήφιοι στις κατηγορίες Α’ και Β’ Ρόλων καθώς και Σκηνοθεσίας θα φύγουν πλουσιότεροι κατά 60.000 δολάρια σε δώρα. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν τα ταξίδια στα Νησιά Φίτζι αλλά και σε φάρο στη Σουηδία, οι δωρεάν επισκέψεις στην περίφημη κοσμετολογική κλινική του δόκτορος Τόμας Σου, τα προγράμματα personal training, οι συνεδρίες με συμβούλους επενδύσεων, αλλά και το GPS εντοπισμού κατοικιδίων - χορηγία της PETA.

Οι Ελληνες της 93ης απονομής

Η εναρμονισμένη στα σημεία των καιρών απονομή θα έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, μια και δύο συμπατριώτες μας διεκδικούν τη διάκριση: ο φημισμένος διευθυντής φωτογραφίας Φαίδων Παπαμιχαήλ και ο εγκατεστημένος στη Γαλλία μοντέρ Γιώργος Λαμπρινός. Με περισσότερες από 40 ταινίες στο ενεργητικό του ο Παπαμιχαήλ είναι πια σάρκα από τη σάρκα της βιομηχανίας του θεάματος, γεγονός που προσυπογράφουν οι σταθερές συνεργασίες του, όπως με τον Τζορτζ Κλούνεϊ ή με τον ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν.

Μάλιστα, για την ταινία «Νεμπράσκα» του τελευταίου ήταν υποψήφιος πριν από επτά χρόνια στην κατηγορία της Φωτογραφίας. Φέτος επιστρέφει στην κούρσα της διεκδίκησης της ύψιστης -για τα χολιγουντιανά ήθη και έθιμα- διάκρισης μέσω της ταινίας «Η δίκη των επτά του Σικάγου» του Ααρον Σόρκιν (Netflix).

«Η υποψηφιότητα δεν σημαίνει σίγουρα περισσότερα λεφτά. Σημαίνει όμως αναγνώριση, σεβασμό από τους συναδέλφους και τη βιομηχανία, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η βιομηχανία αλλάζει συνεχώς και η Ακαδημία αλλάζει συνεχώς πρόσωπο με ένα εκλογικό σώμα που στηρίζει τη διαφορετικότητα και βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση εξάλειψης των ανισοτήτων στον επαγγελματικό χώρο.

Η υποψηφιότητα σημαίνει ότι μπορώ να συνεχίζω να κάνω τις ταινίες που θέλω, τις ταινίες που αγαπώ, κλασικές “παλιομοδίτικες” ταινίες που δεν έχουν σούπερ ήρωες, αλλά που ακόμη και στην εποχή του streaming και του κατακλυσμού της Marvel μιλούν για ανθρώπινες ιστορίες», έλεγε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του σε συνέντευξή του στο Flix.gr.

Ο Γιώργος Λαμπρινός, από την άλλη, αν και γνωστός και αγαπητός στον μικρόκοσμο του κινηματογράφου, αυτή την περίοδο έλαβε το βάπτισμα του πυρός στη διασημότητα - ήταν σχεδόν βίαιο για έναν άνθρωπο μετρημένο που έχει συνηθίσει να δουλεύει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οχι άδικα, αφού διεκδικεί το βραβείο στην κατηγορία του Μοντάζ για μια από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες της σεζόν, το φιλμ «Ο πατέρας» του Φλοριάν Ζελέρ με πρωταγωνιστές τον Αντονι Χόπκινς και την Ολίβια Κόλμαν.

Ο πολιτογραφημένος μόνιμος κάτοικος Παρισιού Ελληνας μοντέρ πιθανότατα δεν θα ξεχάσει ποτέ στη ζωή του το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τη διευθύντρια παραγωγής της ταινίας, στη διάρκεια μάλιστα επίσκεψής του στην Ελλάδα.

Το σενάριο του Ζελέρ, γνωστού και βραβευμένου θεατρικού συγγραφέα, τον καθήλωσε. Αποδέχτηκε την πρόταση με ενθουσιασμό και έγινε έτσι κομμάτι ενός φιλμ που διεκδικεί συνολικά έξι βραβεία - ανάμεσά τους εκείνο του Α’ Ρόλου για την καθηλωτική, όπως λέγεται, ερμηνεία του 83χρονου Χόπκινς να περιδινείται στον χωρίς επιστροφή δρόμο της άνοιας, αλλά και του Β’ Ρόλου για την Κόλμαν που ενσαρκώνει την κόρη του.

Oscars made in China

Αν ο Βρετανός ηθοποιός κατακτήσει το βραβείο θα γίνει ο γηραιότερος αποδέκτης του στην Ιστορία των Οσκαρ - πρόσφατα τιμήθηκε με το αντίστοιχο βραβείο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το πιο πιθανό είναι πάντως ότι χάσει κερδίσει, ο Χόπκινς δεν θα δώσει το «παρών» στην απονομή του Λος Αντζελες, προτιμώντας την ασφάλεια του σπιτιού του στην Ουαλία.

Βέβαια, τα προγνωστικά λένε πως το βραβείο Α’ Ρόλου θα απονεμηθεί στον Τσάντγουικ Μπόουζμαν, τον πρωταγωνιστή της ταινίας «Ma Rainey’s Black Bottom» που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών, τον περασμένο Αύγουστο, νικημένος από τον καρκίνο. Το όνομα του ηθοποιού που απέκτησε οικουμενική ακτινοβολία χάρη στον ρόλο του ως Black Panther πιθανότατα θα προστεθεί στη μακάβρια λίστα εκείνων που βραβεύτηκαν μετά θάνατον με Οσκαρ, ανάμεσά τους ο Τζέιμς Ντιν και ο Χιθ Λέτζερ.

Στην κατηγορία των γυναικών το προβάδισμα φαίνεται να έχει η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για την ερμηνεία της στην ταινία «Nomadland» -οι κριτικοί μιλούν για αριστούργημα-, αν και πολλοί θα θεωρούσαν δικαιότερο το αγαλματίδιο να καταλήξει στα χέρια της Βανέσα Κίρμπι για την ταινία «Pieces of a woman».

Σε κάθε περίπτωση, γυναικεία υπόθεση είναι ήδη η κατηγορία της Σκηνοθεσίας, αφού δύο σκηνοθέτριες διεκδικούν το βραβείο - συγκυρία σπάνια και καθόλου τυχαία για τους καιρούς του #MeToo. Από τη μία υπάρχει το απόλυτο φαβορί, η ανερχόμενη 39χρονη Κινέζα Κλόε Ζάο («Nomadland») κι από την άλλη η Εμεραλντ Φένελ -γνωστή και ως Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς του «The Crown»- για το «Promising Young Woman». Μάλιστα, η Φένελ είναι η πρώτη Βρετανίδα στην Ιστορία που προτείνεται στην κατηγορία της Σκηνοθεσίας. Ωστόσο η Ζάο φαίνεται πως έχει σκοράρει από τα αποδυτήρια, αφού φτάνει στο Λος Αντζελες με τις αποσκευές της φορτωμένες με τον Χρυσό Λέοντα της Βενετίας, δύο Χρυσές Σφαίρες και άλλα τόσα BAFTA Σκηνοθεσίας και Ταινίας και κυρίως αρματωμένη με την εύνοια των όπου Γης ενώσεων κριτικών κινηματογράφου.