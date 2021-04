Ισραήλ - Παλαιστίνη: Ακόμη μια νύχτα έντασης στην Ιερουσαλήμ με συγκρούσεις

Η ατμόσφαιρα στην Ιερουσαλήμ χθες για δεύτερη συνεχή νύχτα ήταν τεταμένη, με συμπλοκές να σημειώνονται μετά τα μεσάνυχτα μεταξύ Παλαιστινίων διαδηλωτών και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που αναπτύχθηκαν στα περίχωρα της Παλιάς Πόλης, μία μέρα μετά τα βίαια επεισόδια που ακολούθησαν την πορεία ενός ακροδεξιού εβραϊκού κινήματος.

Στις συγκρούσεις της νύχτας της Πέμπτης, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έκανε λόγο για τουλάχιστον 105 τραυματίες, εκ των οποίων περίπου 20 διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ η αστυνομία πρόσθεσε ότι καταμέτρησε 20 τραυματίες στις τάξεις της και συνέλαβε 44 ανθρώπους στη διάρκεια των συγκρούσεων αυτών.

Οι τελευταίες εκτεταμένες συγκρούσεις στην Ιερουσαλήμ χρονολογούνται τον Αύγουστο του 2019, όταν πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στην Παλιά Πόλη δύο θρησκευτικές εορτές –η μουσουλμανική Ιντ αλ-αντχά και η εβραϊκή Τισσά Μπεάβ. Οι συγκρούσεις μεταξύ της ισραηλινής αστυνομίας και των Παλαιστινίων άφησαν τότε περίπου 60 τραυματίες.

Imagine just for a moment, if it were in #Iran!!



You wouldn't hear the end of it!

Now you won't hear it anywhere



Because it's in occupied #Palestine

