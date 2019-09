Tα προϊόντα Fa ανεβάζουν την αθλητική σου διάθεσή στα ύψη!

Σε κάθε αθλητική δραστηριότητα, χρειάζεσαι ένα σύμμαχο που να σε κάνει να νιώθεις σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Έτσι, κατά τη διάρκεια της άσκησης αλλά και μετά από κάθε προπόνηση, τα αποσμητικά Fa είναι ιδανικά για να φροντίζουν το δέρμα αφού χάρη στα ενεργά συστατικά που περιέχονται στη σύνθεση τους προσφέρουν φρεσκάδα και δροσιά στο σώμα, αποτελώντας την ιδανικότερη επιλογή γι’ αυτούς που επιθυμούν 48ωρη προστασία από την κακοσμία και τον ιδρώτα.

Το Fa, ο απόλυτος σύμμαχος σας στον ενεργό τρόπο ζωής, από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει την καινούργια του καμπάνια με σλόγκαν «Feel Fantastic even at the gym!» έχοντας σκοπό να σας κάνει να νιώσετε ακόμη πιο φανταστικά όταν αθλείστε. Πιο συγκεκριμένα, κάθε 2η εβδομάδα του μήνα, το Fa θα επισκέπτεται ένα γυμναστήριο και θα χαρίζει μοναδικές στιγμές αναζωογόνησης στους συνδρομητές του.

Οι πελάτες του γυμναστηρίου καλούνται να απαντήσουν σε fun quiz ερωτήσεων σχετικά με τα προϊόντα για να κερδίσουν τα φανταστικά προϊόντα περιποίησης Fa ενώ ένας μεγάλος τυχερός θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την μηνιαία συνδρομή του στο γυμναστήριο εντελώς δωρεάν!

Πρώτος σταθμός του Fa είναι το γυμναστήριο MyGym στη Λακατάμια από τις 9 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου.

Tα δερματολογικά ελεγμένα αποσμητικά Fa παρέχουν 48ωρη προστασία και δρουν αποτελεσματικά κατά της δυσοσμίας, αφήνοντας στο σώμα μια αίσθηση φρεσκάδας. Τα προϊόντα Fa ενυδατώνουν και θρέφουν την επιδερμίδα ενώ παράλληλα φροντίζουν να σας χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη και κουραστική μέρα. Τα μοναδικά αρώματα των αφρόλουτρων σε συνδυασμό με τα πολύτιμα συστατικά και έλαια που περιέχονται στη σύνθεση τους, προσφέρουν απαλή περιποίηση ακόμη και στο πιο απαιτητικό δέρμα.



Τα προϊόντα Fa σε κάνουν να νιώθεις αυτοπεποίθηση ακόμη και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες!

Αν θες να μάθεις σε ποιο γυμναστήριο θα βρίσκεται το Fa τον ερχόμενο μήνα, δεν έχεις παρά να μπεις στη σελίδα Fa Feel Fantastic Cyprus στο Facebook!