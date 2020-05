Καλοκαιρινή διασκέδαση: Η φαντασία προσγειώνεται στο emirates.com

Τα ταξίδια αναψυχής μπορεί να έχουν ανασταλεί και τα σχολεία να είναι εκτός λειτουργίας, αλλά η φαντασία έχει προσγειωθεί στο emirates.com. Η φιλική προς την οικογένεια αεροπορική εταιρεία περιέχει μια σελίδα με ειδικές δραστηριότητες στην ιστοσελίδα της για να διασκεδάσει τα παιδιά στις καλοκαιρινές διακοπές.

Τα Emirates Fly With me Animals, τα οποία ταξιδεύουν με παιδιά σε κάθε πτήση, έχουν πλέον ψηφιοποιηθεί, ώστε οι οικογένειες να μπορούν να επιλέξουν από πολύχρωμους γρίφους, ιστορίες και δραστηριότητες με φιλικά, οικεία πρόσωπα - όλα από την άνεση του σπιτιού τους. Μετά από δεκαετίες που κάνουν τα αεροπορικά ταξίδια διασκεδαστικά για τους μικρούς επιβάτες, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία στον κόσμο παρέχει έναν πλούτο εμπειριών που κρατούν τα παιδιά χαρούμενα και απασχολημένα.

Οι γονείς και τα παιδιά μπορούν να κατεβάσουν και να εκτυπώσουν ένα βιβλίο ζωγραφικής 16 σελίδων Fly with Me Animals για να εξοικειωθούν ξανά με τους Lewis the Lion, Peek U the Panda, Ernie the Penguin, Savannah the Elephant, Brett the Bear, Mia the Manta Ray και ChaoChao the alligator.

Συνδεθείτε με την οικογένεια και τους φίλους σας στέλνοντας ένα ειδικό μήνυμα σε όσους βρίσκονται κοντά και μακριά, χρησιμοποιώντας μία από τις καρτ-ποστάλ που μπορείτε εύκολα να κατεβάσετε ή διατηρήστε τα πιο πολύτιμα στιγμιότυπα σας σε μια κορνίζα φωτογραφιών με δυνατότητα λήψης με τα αγαπημένα ζώα.

Τα παιδιά μπορούν να μάθουν να φτιάχνουν νόστιμες απολαύσεις με μια γευστική συνταγή κέικ μπανάνας ή να περιπλανηθούν σε μια περιπέτεια μαζί με τα Animals μέσα από μια σειρά βίντεο για παιδιά.

Τα περιοδικά δραστηριοτήτων Fly with me Animals είναι επίσης διαθέσιμα για λήψη και κάθε τεύχος είναι γεμάτο παζλ και παιχνίδια που κάνουν τη μάθηση διασκεδαστική. Σε όσους λείπουν οι λούτρινοι ταξιδιωτικοί σύντροφοι, μπορούν να επισκεφθούν το Επίσημο Κατάστημα της Emirates και να αγοράσουν τα παιχνίδια και να τα πάρουν σπίτι τους.

Οι επιμελημένες δραστηριότητες ξεκίνησαν εγκαίρως για τις καλοκαιρινές διακοπές και είναι η τέλεια ευκαιρία για τα παιδιά να αποκτήσουν επιπλέον δημιουργικότητα και να ανακαλύψουν τρόπους για να κάνουν την μάθηση στο σπίτι πιο ευχάριστη. Τον τελευταίο χρόνο, η Emirates παρουσίασε 4,4 εκατομμύρια παιδικά παιχνίδια «Fly with me» και τσάντες Lonely Planet και 3,7 εκατομμύρια περιοδικά και σετ με μολύβια χρωματισμού, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως η προτιμώμενη αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως για οικογενειακά ταξίδια.