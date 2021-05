Συνάντηση Υπουργού Μεταφορών με Εκτελεστικό Διευθυντή TUS Airways

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος είχε την Παρασκευή συνάντηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της κυπριακής αεροπορικής εταιρείας TUS Airways Ltd, Michael Weinstein, στο πλαίσιο της παράδοσης στην εταιρεία της Άδειας Εκμετάλλευσης από τον Πρόεδρο της Αρχής Αδειών Αεροπορικών Μεταφορών και Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Σταύρο Μιχαήλ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, με την απόκτηση ενός αεροσκάφους τύπου Airbus Α320, η TUS Airways Ltd πραγματοποιεί από τον προσεχή Ιούνιο ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα στο αεροπορικό γίγνεσθαι της Κύπρου.



Προστίθεται ότι με την επαναδραστηριοποίηση της με έδρα το Διεθνές Αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας η κυπριακή αεροπορική εταιρεία TUS Airways δίδει ένα αισιόδοξο μήνυμα για την ανάκαμψη του τουρισμού της χώρας και της οικονομίας γενικότερα.



Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανέφερε ότι είναι ευτυχής καθότι «με την επαναδραστηριοποίηση της TUS Airways Ltd η Κύπρος έχει δύο κυπριακές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες ενισχύουν περαιτέρω την επιβατική κίνηση καθώς επίσης την αεροπορική συνδεσιμότητα του νησιού με το εξωτερικό. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην TUS Airways και αναμένουμε να δούμε τα φτερά της εταιρείας να πετάνε σε νέους προορισμούς».



Παραλαμβάνοντας την Άδεια Εκμετάλλευσης, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της TUS Airways Ltd, Michael Weinstein, είπε ότι στόχος της TUS Airways είναι να εξελιχθεί σε μία μεγάλη αεροπορική εταιρεία, στην οποία οι επιβάτες θα πετάνε με ασφάλεια σε διάφορους προορισμούς τόσο στα ελληνικά νησιά όσο και στην Ευρώπη.



«Ξεκινάμε με ναυλωμένες πτήσεις αλλά επιδίωξη μας είναι, με την απόκτηση μεγαλύτερων αεροσκαφών, να συνεχίσουμε το πτητικό μας πρόγραμμα με προγραμματισμένες πτήσεις. Η TUS Airways θα γίνει το καμάρι της Κύπρου» κατέληξε ο κ. Weinstein.

ΚΥΠΕ