Unleash the Bubble! - Η νέα καμπάνια των Three Cents μας προσκαλεί να εξερευνήσουμε τις πιο απολαυστικές μπουρμπουλήθρες

Τις απολαυστικές μπουρμπουλήθρες, αλλά και τις «αναζωογονητικές» ικανότητες τους, αναδεικνύουν τα premium mixers & soda beverages, Three Cents, μέσα από την πρώτη τους τηλεοπτική καμπάνια στην Κύπρο, με τίτλο «Unleash the Bubble».

Η καμπάνια των Three Cents είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία που κρύβεται πίσω από τη σύλληψη και δημιουργία τους, καθώς μας τοποθετεί χρονικά στο παρελθόν όπου διεξάγεται το «Διεθνές Συμπόσιο Σόδας», σε μια εποχή όπου οι τολμηρές ιδέες ήταν υπό αμφισβήτηση. Εκεί, ένας φιλόδοξος νεαρός παρουσιάζει τη νέα και καινοτόμα ιδέα του, προκαλώντας αρχικά αντιδράσεις και αναστάτωση στους μεγαλύτερους ηλικιακά συμμετέχοντες συναδέλφους του, κερδίζοντας ωστόσο ακολούθως την εμπιστοσύνη τους μετά από το άνοιγμα μιας Three Cents, Pink Grapefruit Soda.

Τα Three Cents είναι αυθεντικά και φτιαγμένα με φυσικά συστατικά, χωρίς συντηρητικά και τεχνητά χρώματα. Δημιουργηθήκαν από τρεις επαγγελματίες bartenders (Δημήτρης Νταφόπουλος, Γιώργος Μπάγκος και Γιώργο Τσιρίκος) σε συνεργασία με τον επιχειρηματία Βασίλη Καλαντζή, το 2014 στην Ελλάδα, και έκτοτε έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη και την προτίμηση του κοινού και των bartenders σε πολλές χώρες του κόσμου. Προτεραιότητα των Three Cents είναι να αναβαθμίζουν την εμπειρία απόλαυσης στο bar ή στο σπίτι, είτε ως κορυφαίο mixer που εγγυάται ένα εξαιρετικό cocktail, είτε ως απολαυστικό premium beverage.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την καμπάνια «Unleash the Bubble», επιστρατεύθηκε ένα διεθνές cast ηθοποιών, με πρωταγωνιστή, στον ρόλο του professor, τoν καταξιωμένο Βρετανό ηθοποιό Miles Richardson, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φινλανδός σκηνοθέτης Nalle Sjoblad. Το βίντεο της καμπάνιας είναι διαθέσιμο στο YouΤube κανάλι των Three Cents, ενώ η τηλεοπτική εκδοχή της βρίσκεται ήδη στον «αέρα». Σκοπός της καμπάνιας είναι η περεταίρω εξωστρέφεια και διεύρυνση των Three Cents στο εμπόριο, που ήδη έχουν παρουσία σε περισσότερες από 35 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Την αποκλειστική πώληση και διανομή των προϊόντων Three Cents στην Κύπρο έχει η Tempo Beverages Cyprus Ltd.