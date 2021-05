Η Lidl Κύπρου αναδείχθηκε Brand Of The Year

Η Lidl Κύπρου ξεχώρισε με τη τιμητική διάκριση Brand of the Year κατακτώντας συνολικά 7 βραβεία στη φετινή διοργάνωση Cyprus Digital Marketing Awards.

Το 2020, αν και ήταν μία ιδιαίτερη και δύσκολη χρονιά, η Lidl Κύπρου κατάφερε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να σταθεί δίπλα στους καταναλωτές και τους εργαζόμενους της, ενισχύοντας ουσιαστικά και την online επικοινωνία.



Η Lidl Κύπρου από την αρχή ανταποκρίθηκε στα νέα δεδομένα με πολλαπλούς τρόπους, γεγονός που την ανέδειξε στα φετινά Digital Marketing Awards Brand of the Year – το brand δηλαδή με τις πιο καινοτόμες και αποτελεσματικές ενέργειες στον τομέα του Digital Marketing για το 2020.

«Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται να συμπληρώσει μία σειρά από εξίσου σημαντικές διακρίσεις της Lidl Κύπρου. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί επιβραβεύεται η δουλειά και η δέσμευση των εργαζομένων και των συνεργατών μας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Στον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο προχωράμε μπροστά κοιτώντας το μέλλον με αυτοπεποίθηση και με την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να γινόμαστε καλύτεροι για κάθε κυπριακή οικογένεια που μας εμπιστεύεται», δήλωσε ο Σπύρος Κονδύλης , Γενικός Διευθυντής της Lidl Κύπρου.

Η επιτυχία των σωστών κινήσεων επιστεγάστηκε με 3 Golden Awards στις κατηγορίες:

 Best Use of Video in Social Media,

 Best Digital Multi-Channel Campaign και

 Βest Omnichannel Campaign (including non-Digital) για την καμπάνια «Δεν είναι παραμύθι»

Καθώς επίσης και με 3 Silver Awards στις κατηγορίες:

 Best of Facebook Family of Apps-Communication,

 Best Social Media Strategy for Sales και

 Best Use of Influencers.



Και τα 7 βραβεία είναι αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας της Lidl Κύπρου με τη διαφημιστική εταιρεία Gnomi Integrated Communications, καθώς από κοινού κατάφεραν να κρατήσουν σταθερή την ήδη υψηλή απόδοση των καναλιών ψηφιακής επικοινωνίας και να ενδυναμώσουν τη διαδικτυακή παρουσία του brand με δημιουργικούς τρόπους.



Η Lidl Κύπρου φέρνει μια διαφορετική φιλοσοφία έντεκα χρόνια τώρα, κερδίζοντας την προτίμηση και την εμπιστοσύνη των Κυπρίων καταναλωτών, με 18 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, νέα προϊόντα απ’ όλο τον κόσμο και αξιοσημείωτες συνεργασίες με Κύπριους παραγωγούς. Όπως καινοτομεί σε όλους τους τομείς, έτσι και στην Επικοινωνία, πρωτοπορεί με βραβευμένες καμπάνιες που θέτουν κάθε φορά τον πήχη της δημιουργικότητας ακόμη πιο ψηλά.



