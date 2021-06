Νέα Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου MSC LATOUROS INVESTMENTS LTD

Με νέα στελέχη ενισχύεται ο Όμιλος MSC LATOUROS INVESTMENTS LTD. Στη νέα Εκτελεστική Επιτροπή, εκτός από τον Αντώνη Αντωνίου Λατούρο, συμμετέχουν οι Χρίστος Ζαπίτης, Κυρικάκος Κωνσταντίνου και Μαρία Αντωνίου Λατούρος.

Ο Χρίστος Ζαπίτης, με πολυετή εμπειρία, είναι απόφοιτος του Imperial College Λονδίνου, μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και Fellow Chartered Accountant - England and Wales.

Ο Κυριάκος Κωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Έργων Κατασκευής, έχει την ευθύνη ελέγχου ποιότητας των τελικών προϊόντων του Ομίλου.

Η Μαρία Αντωνίου Λατούρου εκπροσωπεί τη νέα γενιά της οικογένειας. Είναι μέλος του ΕΤΕΚ, πτυχιούχος Industrial and Business Engineering του Oregon State University, με μεταπτυχιακό στο Business Management του CASS Business School.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται με άμεση ή έμμεση συμμετοχή στις εταιρείες:

­ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΤΟΥΡΟΣ ΛΤΔ

­ ΕΛΜΕΝΙ (ΛΑΤΟΜΕΙΑ) ΛΤΔ

­ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΩΝ ΛΤΔ

­ LATOUROS GYPSUM LTD

­ VELTIA LABS CYPRUS LTD

- RECYCLING POINT - LATOUROS & XENIS BROS LTD

Αποστολή του Ομίλου είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντων, με γνώμονα

την αειφόρο ανάπτυξη στους βασικούς πυλώνες της οικονομικής αξίας, της περιβαλλοντικής

και κοινωνικής αξίας, πάντα στο πλαίσιο άσκησης πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.