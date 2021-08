Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος έξω από τη Μόσχα - Συγκλονιστικό βίντεο

Το νέο ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος Il-112V συνετρίβη στην περιοχή της Μόσχας, πριν από λίγα λεπτά

«Ένα πρωτότυπο του Il-112V συνετρίβη στις 17 Αυγούστου κατά τη διάρκεια πτήσης στην περιοχή της Μόσχας», έκανε γνωστό το Sputnik. Οι πρώτες -ανεπιβεβαίωτες- πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι τρεις άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροσκάφος είναι νεκροί.

18+ Exclusive footage of the Il-112V newest aircraft crash in #Moscow today.

The fate of the 3 pilots on board is unknown. #Russia pic.twitter.com/qIkZC8or5h