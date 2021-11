Λάμπει από καθαριότητα ο Αγρός - Πάνω από 40 νεαροί συμμετείχαν στην εκσρατεία καθαρισμού

Τις δυνάμεις τους ένωσαν 50 μέλη και εθελοντές των ΜΚΟ, Youth Dynamics, Κέντρο Νεότητας Αγρού και Φιλοδασικός Σύνδεσμος Αγρού, για να καθαρίσουν την κοινότητα Αγρού, στο πλαίσιο της εκστρατείας Let’s Do It Cyprus.



Σύμφωνα με ανακοίνωση, η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε στις 29 και 31 Οκτωβρίου, με τους συμμετέχοντες να γεμίζουν 25 σακούλες σύμμεικτων σκουπιδιών και 12 σακούλες υλικών PMD, καθαρίζοντας έτσι περιμετρικά την ορεινή κοινότητα της επαρχίας Λεμεσού.



Σκοπός της δράσης, προστίθεται, ήταν η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους νέους, η μείωση των απορριμμάτων και η προώθηση της ανακύκλωσης για μια πιο καθαρή Κύπρο. Παράλληλα, αναφέρει η ανακοίνωση, έγινε ενθάρρυνση των νέων ώστε να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες και να περπατούν, προκειμένου να αυξήσουν τη φυσική τους δραστηριότητα και την υγεία τους.



Υπενθυμίζεται πως το Let’s do it Cyprus! αποτελεί μέρος της καμπάνιας Let’s Do It! – World, μίας παγκόσμιας εκστρατείας καθαρισμού, που στόχο έχει να απαλλάξει τις φυσικές περιοχές του κόσμου από σκουπίδια.



Σημειώνεται ότι για τη χρονική περίοδο 2012-2017, η Κύπρος ήταν η 2η χώρα στην παραγωγή σκουπιδιών στην Ευρώπη, με το ποσοστό αυτό να παραμένει σε επικίνδυνα ψηλά επίπεδα ακόμα και σήμερα.



Πηγή: ΚΥΠΕ