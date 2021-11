«Βιάστηκα από 400 άντρες» – Συγκλονίζει η καταγγελία 16χρονης άστεγης

Τουλάχιστον επτά άντρες έχουν συλληφθεί στη δυτική Ινδία μετά την καταγγελία μιας 16χρονης ότι βιάστηκε εκατοντάδες φορές από άντρες. Πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά φριχτών υποθέσεων που υπογραμμίζει για άλλη μια φορά το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα με το θέμα της σεξουαλικής βίας.

Με μια δήλωση στην Επιτροπής Ευζωίας Παιδιού της Ινδίας (CWC) στις 11 Νοεμβρίου, το κορίτσι, το οποίο είναι άστεγο, ανέφερε ότι βιάστηκε από 400 ανθρώπους στην περιοχή Beed στην πολιτεία Maharashtra, σύμφωνα με τον επικεφαλής της CWC, Abhay Vitthalrao Vanave. Μάλιστα, κατονόμασε και δύο αστυνομικούς στην καταγγελία της.

Το κορίτσι ζητιάνευε για χρήματα σε μια στάση λεωφορείου όταν φέρεται να της επιτέθηκαν τρεις άντρες και να την εξανάγκασαν να εκδίδεται.

Κι ενώ ο αριθμός των φερόμενων ως βιαστών είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί, το κορίτσι μπορούσε να αναγνωρίσει τουλάχιστον 25 δράστες.

Σε επικοινωνία του CNN με την αστυνομία του Beed δεν έγινε κάποιο σχόλιο για τις καταγγελίες του κοριτσιού.

Σε μια δήλωσή της τη Δευτέρα, η αστυνομία σημείωσε ότι έχει ανοίξει υποθέσεις σε βάρος οκτώ αντρών – ανάμεσά τους και ένας ανήλικος – με την κατηγορία του βιασμού.

Την πάντρεψαν στα 13 με έναν 33χρονο

Το κορίτσι είπε στην αστυνομία ότι την πάντρεψαν στην ηλικία των 13 ετών με έναν 33χρονο, ο οποίος την κακοποιούσε σεξουαλικά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας. Είπε ακόμη στους αστυνομικούς ότι της είχε επιτεθεί σεξουαλικά και ο πατέρας της, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει και τα δύο σπίτια και να κοιμάται σε μια στάση λεωφορείου.

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, Yogita Bhayana, δήλωσε πως πρόκειται «για την πιο τραγική υπόθεση βιασμού στην ιστορία».

«Το κορίτσι βασανιζόταν κάθε μέρα», τόνισε και πρόσθεσε ότι η αστυνομία είχε αποτύχει να την προστατεύσει.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότερες από 28.000 υποθέσεις βιασμού γυναικών καταγγέλθηκαν το 2020 – ένας κάθε 18 λεπτά. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς πολλοί βιασμοί δεν καταγγέλλονται εξαιτίας του φόβου.

