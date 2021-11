Ισότητα στον καλλιτεχνικό χώρο ζητά το Ίδρυμα «Γυναίκες στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση Κύπρου»

Τερματισμό της άνισης μεταχείρισης ανδρών - γυναικών στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τα οπτικοακουστικά μέσα και γενικά σε όλους τους τομείς, ζητά το Ιδρυμα «Γυναίκες στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση Κύπρου».

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ η Πέτρα Τερζή, από τα ιδρυτικά μέλη του Ιδρύματος «Γυναίκες στον κινηματογράφο και στη τηλεόραση Κύπρου», σκηνοθέτρια, παραγωγός και διοργανώτρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου για 16 χρόνια, «το βράδυ της Δευτέρας 15 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με τίτλο “Ίσες ευκαιρίες στον Οπτικοακουστικό Τομέα στην Κύπρο - Στερεότυπα και Γεγονότα”, στο πλαίσιο της 2ης Biennale στη Λάρνακα σε συνεργασία με το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου.



Πρόσθεσε ότι «ο Οργανισμός «Women in Film and Television in Cyprus – Γυναίκες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση Κύπρου», υποστηρίζεται από ένα διεθνές δίκτυο που ιδρύθηκε το 1973 και μέχρι σήμερα αριθμεί πάνω από 40 τμήματα σε όλο τον κόσμο. Περισσότερα από 13 χιλιάδες μέλη του Οργανισμού συνεργάζονται προς ένα κοινό σκοπό, δηλαδή την υποστήριξη και προώθηση της καριέρας και των επιτευγμάτων των γυναικών στην βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, περιλαμβανομένων και των υπόλοιπων οπτικοακουστικών μέσων».



Τα μέλη του Οργανισμού, συνέχισε «έχουν απευθείας πρόσβαση σε ένα εύρος υπηρεσιών δικτύωσης, ευκαιριών εργασίας, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσιών συμβουλευτικής και σε πηγές χρηματοδότησης που αποσκοπούν στην περάτωση της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών».



Επίσης το Ιδρυμα «Γυναίκες στον κινηματογράφο και στη τηλεόραση Κύπρου» έχει μια πλατφόρμα που διευκολύνει τη δικτύωση μεταξύ των επαγγελματιών γυναικών και προβάλλονται τα καλλιτεχνικά τους επιτεύγματα. Στην Κύπρο, είπε, ήρθαμε και για να προωθήσουμε το έργο των Κυπρίων σκηνοθετριών και παραγωγών αλλά και γενικά των τεχνών και της κυπριακής παράδοσης, με στόχο να φέρουμε στο νησί το μεγάλο συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού «Women in Film and Television».



Αναμένουμε συνέχισε, πως «στο συνέδριο θα δημιουργηθούν πολλές ευκαιρίες για συνεργασία, δικτύωση και κινηματογραφικές παραγωγές στην Κύπρο με την Αμερική, τον Καναδά και την Ευρώπη».



Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η κα. Τερζή είπε πως «υπάρχει και το τμήμα του Οργανισμού στην Ελλάδα και αναμένεται να συνεργαστούμε για την διοργάνωση και πραγματοποίηση του Συνεδρίου, το οποίο θα γίνει στην Κύπρο. Επίσημα λάβαμε έγκριση από τον Εφορο Εταιρειών φέτος και αναμένεται ότι το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο περίπου χρόνια, αφού μιλάμε για μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου όπως είναι η Meryl Streep και η Gina Davies, γυναίκες που είναι μέλη του Οργανισμού».



Ανέφερε ακόμα ότι «τέτοιου είδους συνέδρια έγιναν στην Αμερική και τον Καναδά, αλλά όχι στην Ευρώπη και είναι ένα από τα φιλόδοξα σχέδια μας».



Σύμφωνα με την κα. Τερζή, «φαίνεται ότι δεν υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών τόσο στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης όσο και στον οπτικοακουστικό. Αυτό που ο Οργανισμός θέλει να κάνει στην Κύπρο αλλά και διεθνώς είναι να δούμε εάν η αμοιβή της εργασίας είναι ίδια μεταξύ ανδρών και γυναικών, εάν οι προσλήψεις είναι ισάριθμες και γενικά εάν υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο φύλων».



Σε περίπτωση, συνέχισε, «που πραγματικά δεν υπάρχει ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, τότε θα πρέπει να το απαιτήσουμε, όχι βεβαίως συνδικαλιστικά, αλλά ταυτόχρονα να δείξουμε το έργο των γυναικών που είναι ισάξιο με αυτό του αντίθετου φύλου. Κάτι που θεωρούμε άδικο είναι η ζήτηση χρηματοδότησης για να φτιάξει μια γυναίκα μια ταινία».



Εξήγησε πως «σε περίπτωση που ζητάς χρηματοδότηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων θα πρέπει εάν είσαι γυναίκα, να έκανες παραγωγή άνω του ενός εκατομμυρίου, αλλά εάν είσαι άνδρας μπορεί να σου δοθεί η χρηματοδότηση ακόμα και με ταινία χρηματικού κόστους 500 χιλιάδων δολαρίων. Βλέπουμε δηλαδή πως τα κριτήρια δεν είναι αξιοκρατικά».



Σε άλλη ερώτηση η κα. Τερζή απάντησε πως «εμείς θέλουμε να διορθώσουμε αυτό που γίνεται διεθνώς, δηλαδή να σταματήσει η άνιση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς και όχι μόνο στον κινηματογράφο, την τηλεόραση ή στα οπτικοακουστικά μέσα. Εμείς θέλουμε να συνεργαζόμαστε με τους άνδρες, αφού είναι φίλοι του Ιδρύματος και του Οργανισμού, στον οποίο τα μέλη είναι γυναίκες».



Ωστόσο, σημείωσε «αυτό δεν σημαίνει πως μία γυναίκα δεν θα κάνει ένα κινηματογραφικό έργο και με άνδρες. Στο Φεστιβάλ προσθέσαμε και μια καινούργια κατηγορία ταινιών που ονομάζεται «50 – 50», δηλαδή ταινίες που έχουν ισάριθμους συντελεστές, άνδρες και γυναίκες και δίνεται ένα επιπλέον βραβείο σ’ αυτές τις ταινίες».



Οσον αφορά τη συμμετοχή του Ιδρύματος στην Μπιενάλε Λάρνακας, η Πέτρα Τερζή, είπε πως «συμμετέχουμε μαζί με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου με μια επιλογή ταινιών που σκηνοθέτριες και παραγωγοί είναι γυναίκες με θέμα «Απεριόριστα όρια» στη ζωή, στις τέχνες και γενικά σε όλους τους τομείς, αλλά με μία αισιόδοξη νότα στο τέλος».



Σημειώνεται ότι στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα παρευρέθηκε μεταξύ άλλων η Επίτροπος της Ισότητας των Φύλων Ιωσηφίνα Αντωνίου, η οποία χαιρέτησε την εκδήλωση και μεταξύ άλλων ανέφερε στατιστικά και δεδομένα από το χώρο των Οπτικοακουστικών στην Κύπρο και διεθνώς.



Πρόσθεσε πως «το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γυναικών Οπτικοακουστικών Μέσων (EWA) ανησυχεί για την παγκόσμια περιθωριοποίηση των γυναικών σκηνοθετών στην κινηματογραφική κουλτούρα και στοχεύει να παράσχει τα στοιχεία για την ενημέρωση της αλλαγής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο».



Αφού αναφέρθηκε με στοιχεία για την υποεκπροσώπηση των γυναικών μάνατζερ σε όλα τα επίπεδα της βιομηχανίας, η Επίτροπος είπε πως «μόνο μία στις πέντε ταινίες στις επτά ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα σκηνοθετείται από γυναίκα (21%). Αυτό σημαίνει ότι τέσσερις στις πέντε ταινίες δεν σκηνοθετούνται από γυναίκα και η συντριπτική πλειοψηφία της χρηματοδότησης (δηλαδή το 84%) πηγαίνει σε ταινίες που δεν σκηνοθετούνται από γυναίκες».



Το κράτος, συνέχισε η κα. Αντωνίου «στο πλαίσιο της προώθησης της Ισότητας των Φύλων έχει θέσει την εξάλειψη των στερεοτύπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων μεταξύ των επτά τομέων προτεραιότητας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 2019-2023, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην κατεύθυνση αυτή, υποστηρίζει και προωθεί την υλοποίηση δράσεων, οι οποίες στοχεύουν στην αποδόμηση των κατεστημένων αντιλήψεων και νοοτροπιών γύρω από τους ρόλους των δύο φύλων στην κοινωνία, ιδίως μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος και των μέσων μαζικής ενημέρωσης».



Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης η Tamia Dow, σκηνοθέτρια παραγωγός από το Las Vegas, o παραγωγός Valentin Nonyela και ο Ιάπωνας σκηνοθέτης Αtsuhiko Watanabe.



Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από τη Ρωσίδα πιανίστρια Tatiana Stupak, την Olivera Rialas στο βιολί και την επίσης Ρωσίδα Natalia Kriventsova στο τραγούδι.



Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας προβλήθηκαν οι ταινίες τεκμηρίωσης μεγάλου μήκους των σκηνοθετριών και μελών του τμήματος «Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στη Τηλεόραση Κύπρου», “She Should Run – Cyprus” του 2020 της Πέτρας Τερζή και “Life begins at 90” του 2018 της Bejay Browne.



Σημειώνεται ότι το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου συνεχίζεται σήμερα Τρίτη 16 Νοεμβρίου με προβολές στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας και στο K-Cineplex Nicosia Prime, ενώ θα ολοκληρωθεί αύριο Τετάρτη 17 του μήνα, στη Λευκωσία με την Τελετή Απονομής των Βραβείων «Χρυσή Αφροδίτη».

Πηγή: ΚΥΠΕ