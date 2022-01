Οι νικητές του Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge αναγνωρίζονται για την κοινωνική πρωτοπορία και την πρωτοβουλία του Inclusivity στον κλάδο της μόδας

Η κριτική επιτροπή, που περιλάμβανε τη Yara Shahidi και τον κύριο Tommy Hilfiger μοίρασαν το βραβείων των €200,000 και ένα mentorship package σε start-ups για την υποστήριξή και θέληση τους να αλλάξουν το τοπίο της μόδας

Η Tommy Hilfiger ανακοινώνει τους Lalaland και UZURI K&Y ως νικητές του τρίτου Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, ενός παγκόσμιου προγράμματος που σχεδιάστηκε προκειμένου να βρει και να στηρίξει ιδέες που οδηγούν σε ένα πιο inclusive περιβάλλον στον κλάδο της μόδας. Το virtual event πραγματοποιήθηκε προ λίγων ημερών και κατά τη διάρκειά του οι έξι φιναλίστ είχαν την ευκαιρία να εξηγήσουν τις ιδέες τους στην κριτική επιτροπή. Οι νικητές θα μοιραστούν το χρηματικό έπαθλο των €200,000, ενώ επίσης θα λάβουν και μία ετήσια εμπειρία mentorship από την ομάδα της Tommy Hilfiger και το INSEAD, ενός από τα πιο γνωστά και σπουδαία business schools. Οι νικητές επίσης εξασφάλισαν μία θέση σε πρόγραμμα του INSEAD που φέρνει κοντά ανθρώπους, ιδέες και κουλτούρες «γεννώντας» νέους και πρωτοποριακούς ηγέτες στον κλάδο.

Πάνω από 430 startups και scaleups από 22 χώρες έστειλαν τις ιδέες τους τον Ιανουάριο του 2021 για το πρόγραμμα που αντικατοπτρίζει το όραμα βιωσιμότητας του Tommy Hilfiger να δημιουργεί μόδα γύρω από το πλαίσιο του Waste Nothing And Welcome All. Το φετινό πρόγραμμα, ειδικότερα, είχε ως βασικό στόχο να διευρύνει τη στήριξη προς τους entrepreneurs της BIPOC κοινότητας για τη δημιουργία ενός πιο inclusive περιβάλλοντος στον κλάδο της μόδας. Για πρώτη φορά, οι οπαδοί της μάρκας είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις αρχικές φάσεις της πρόκλησης και να ψηφίσουν προκειμένου να επιλεχθούν οι πιο πρωτοποριακές αιτήσεις και, εν τέλει, να επιλεχθούν οι νικητές. Μαζί με την κριτική επιτροπή στο τελικό στάδιο της πρόκλησης, το κοινό είχε επίσης τη δυνατότητα να ψηφίσει την πιο αγαπημένη τους ιδέα για να λάβει το χρηματικό έπαθλο των €15,000.

«Αυτό το empowering challenge έφερε κοντά προσωπικότητες που χαρακτηρίζονται από πάθος για τον κλάδο και εργάζονται σκληρά, ενώ έχουν φρέσκιες ιδέες για τη δημιουργία ενός μέλλοντος που όλοι ανυπομονούμε να ζήσουμε», δήλωσε ο Tommy Hilfiger. «Ήταν ένα εντυπωσιακό event και είμαι πολύ περήφανος που συνεχίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι έχοντας μαζί μας entrepreneurs που έχουν πρωτοποριακές προτάσεις και ιδέες».

Το Lalaland, μία πλατφόρμα με έδρα την Ολλανδία που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει customized, inclusive μοντέλα διάφορων εθνικοτήτων, βραβεύτηκε με το έπαθλο των €100,000. «Η δημιουργία τεχνολογίας που μας κατευθύνει σε ένα πιο diverse και inclusive e-commerce περιβάλλον, βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας μας», είπε ο Michael Musundu, co-founder και CEO. «Η συμμετοχή μας στο Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge μας έδωσε πολλές γνώσεις και σίγουρα θα ενισχύει την τεχνολογία μας προκειμένου να προσεγγίσουμε περισσότερους ανθρώπους από αυτό που ονειρευόμασταν. Η ομάδα μας ανυπομονεί για το μέλλον του online shopping experience, έτσι ώστε όλοι οι καταναλωτές να νιώθουν ότι εκπροσωπούνται.



Το UZURI K&Y, ένα eco-friendly brand παπουτσιών από τη Ρουάντα που χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα λάστιχα αυτοκινήτων και απασχολεί την τοπική νεολαία, βραβεύτηκε επίσης με €100,000. «Μας τιμά πραγματικά η βράβευσή μας στο Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge» δήλωσε η Kevine Kagirimpundu, co-founder και CEO. «Η ευκαιρία αυτή μας έχει προσφέρει καθοδήγηση, στρατηγική σκέψη και μας έδωσε τη δυνατότητα να μοιραστούμε το όραμά μας να φέρουμε βιώσιμες εναλλακτικές από την Αφρική στην παγκόσμια αγορά. Είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλλουμε στην πραγματική αλλαγή και να εμπνεύσουμε τους νέους.



Με €15,000 βραβεύτηκε ο οργανισμός Clothes to Good, με έδρα τη νότια Αφρική, που δημιουργεί ευκαιρίες για μικρές επιχειρήσεις και προσφέρει θέσεις εργασίας σε ανθρώπους με disabilities μέσω της ανακύκλωσης υφασμάτων. «Νιώθουμε ευλογημένοι για αυτήν τη διάκριση, είναι μία εμπειρία που δε θα ξεχάσουμε ποτέ», είπε η Tammy Greyling, Operations Director & Occupational Therapist. «Είναι μοναδικό να ξέρουμε ότι υπάρχει κόσμος που πιστεύει στο όνειρό μας να κάνουμε τη διαφορά για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους. Το έπαθλο αυτό θα τονώσει ακόμα περισσότερο το Clothes To Good και θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες».



Η κριτική επιτροπή περιλάμβανε:

• Τον κύριο Tommy Hilfiger

• Τον Martijn Hagman, CEO, Tommy Hilfiger Global & PVH Europe

• Τη Yara Shahidi, βραβευμένη ηθοποιό και παραγωγό

• Την Esther Verburg, EVP, Sustainable Business and Innovation, Tommy Hilfiger Global & PVH Europe

• Τον Adrian Johnson, Entrepreneur, Adjunct Professor of Entrepreneurship, Technology & Media στο INSEAD

• Την Katrin Ley, Managing Director του Fashion for Good & Founding Curator του Amsterdam Global Shapers Hub

• Την Yvonne Bajela, ιδρυτικό μέλος και διευθύντρια της επενδυτικής εταιρίας Impact X Capital

Οι αιτήσεις για το τέταρτο Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge θα ανοίξουν το Μάρτιο του 2022. Οι entrepreneurs που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα μπορούν να κάνουν κλικ εδώ: https://platform.younoodle.com/competition/thffc_2022.



Το όραμα του Tommy Hilfiger είναι να γίνει ο ηγέτης σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον που λειτουργεί στο πλαίσιο του Waste Nothing and Welcome All σε όλες τις λειτουργίες της εταιρίας.



Περισσότερες πληροφορίες για το Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge υπάρχουν διαθέσιμες εδώ: https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.