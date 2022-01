Απόψε ο μεγάλος τελικός του Dancing With The Stars - BINTEO

Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου στις 21:00, θα προβληθεί στο Star, ο Μεγάλος Τελικός του «Dancing With The Stars» με τέσσερα υπέροχα χορευτικά ζευγάρια, να είναι πανέτοιμα, να ζήσουν με την πιο θετική διάθεση, μια μοναδική εμπειρία με ρυθμό, ένταση, εκπλήξεις, σε μια βραδιά, που θα μείνει σε όλους αξέχαστη!

H Βίκυ Καγιά και ο Λάμπρος Φισφής, θα υποδεχθούν με χαρά τον special guest της λαμπερής βραδιάς, Νίκο Κοκλώνη, σε ρόλο-έκπληξη!

Δείτε το τρέιλερ:



Ο κριτής Στέφανος Δημουλάς θα παρουσιάσει μία συγκλονιστική χορογραφία, αναδεικνύοντας, για άλλη μια φορά, το ταλέντο του και «κατακτώντας» το ballroom του «Dancing With The Stars»!

Όλα τα ζευγάρια, που έλαμψαν στο ballroom του «Dancing With The Stars» για 14 εβδομάδες ασταμάτητου χορού, επιστρέφουν σε αυτή την υπέροχη χορευτική γιορτή, για να εμψυχώσουν τα ζευγάρια, που διαγωνίζονται!

To φαντασμαγορικό ballroom υποδέχεται τους τέσσερις φιναλίστ, που μαζί με τους διακεκριμένους επαγγελματίες χορευτές τους, διεκδικούν το έπαθλο του «Dancing With The Stars», αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να εντυπωσιάσουν, παρουσιάζοντας δύο ξεχωριστές χορογραφίες, που έχουν τη δική τους ιστορία.

Στην πρώτη φάση τα ζευγάρια επιλέγουν και παρουσιάζουν τον αγαπημένο τους χορό, στον οποίο έχουν διαγωνιστεί στο «Dancing With The Stars».

Στη δεύτερη φάση οι έμπειροι κριτές, Jason Roditis, Έλενα Λιζάρδου, Μαρίνα Λαμπροπούλου, Στέφανος Δημουλάς, επιλέγουν τον χορό που θέλουν να ξαναδούν, τώρα που τα ζευγάρια έχουν την εμπειρία και μπορούν να παρουσιάσουν ένα υψηλού επιπέδου αποτέλεσμα.

Ο Σταύρος Βαρθαλίτης και η παρτενέρ του Μαρία Καμμενίδη θα χορέψουν Βιεννέζικο Βαλς και Cha Cha Cha.

Η Τζώρτζια Γεωργίου και ο παρτενέρ της Αλέξανδρος Μπαχάριεφ θα χορέψουν Jive και Αργεντίνικο Τάνγκο.

Η Βασιλική Μιλλούση και ο παρτενέρ της Μαξίμ Στάντνικ θα χορέψουν Τάνγκο και Samba.

Ο Dominic Stars και η παρτενέρ του Ειρήνη Λιναρδή θα χορέψουν Paso Doble και Salsa.

Στον Μεγάλο Τελικό, το κοινό θα είναι που με τη θετική του ψήφο θα αναδείξει τον Μεγάλο Νικητή και θα φέρει στην κορυφή το αγαπημένο του ζευγάρι! Tα έσοδα από την τηλεφωνική ψηφοφορία και τα sms του «Dancing with the Stars» στην Ελλάδα θα διατεθούν στον σύλλογο «Πίστη». Αντίστοιχα, τα έσοδα από την τηλεφωνική ψηφοφορία και τα sms του «Dancing with the Stars» στην Κύπρο θα διατεθούν στον «Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου».

Πηγή: protothema.gr