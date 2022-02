Κατέκτησε την κορυφή στο Netflix η νέα κορεάτικη σειρά - Βρίσκεται στην πρώτη θέση του Top 10

Το Νetflix κυκλοφόρησε στις 28 Ιανουαρίου 2022 τη νέα σειρά με ζόμπι από την Κορέα με τίτλο “All of Us Are Dead“ (Είμαστε Όλοι Νεκροί), που βασίζεται στο δημοφιλές webtoon "Now At Our School".

Το ψηφιακό κόμικ σημείωσε τεράστια επιτυχία στην Κορέα και κέρδισε θετικές κρατικές στην Ινδονησία, την Ταϊλάνδη και την Ταϊβάν, ενώ και η σειρά όπως δείχνουν τα νούμερα, τα πάει εξίσου καλά.

Το "All Of Us Are Dead" επικεντρώνεται σε μια ομάδα μαθητών που εγκλωβίζεται σε ένα λύκειο και έρχεται αντιμέτωπη με φρικτές καταστάσεις, ενώ προσπαθεί να σωθεί από μια επιδρομή ζόμπι στο σχολείο της. Το σενάριο έγραψε ο Chun Sung-il (Chuno, The Long Way Home, Once Upon a Time in Corea) και τη σκηνοθεσία ανέλαβαν οι Lee JQ (Beethoven Virus, Damo: The Legendary Police Woman, Intimate Strangers) και Kim Nam-su.

Aυτή τη στιγμή η σειρά βρίσκεται στην πρώτη θέση του Top 10 των περισσότερων χωρών που είναι διαθέσιμο το Netflix, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Στα 12 επεισόδια της πρώτης σεζόν επικρατεί ένταση εξαιτίας μια άγριας ​​και φαινομενικά ατελείωτης επίθεσης ζόμπι, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των συνδρομητών που αδημονούν για μία δεύτερη σεζόν.

Το δίκτυο δεν έχει ανακοινώσει ακόμα επίσημα την ανανέωση του "All Of Us Are Dead", με την επιτυχία που σημειώνει όμως, είναι θέμα χρόνου να δώσει το πράσινο φως.

Δείτε το βίντεο

Πηγή: protothema.gr