Instagram: Σταματά να στέλνει DMs όταν κάποιος κάνει Like σε story σας - Ποιος είναι ο νέος τρόπος για reaction - ΒΙΝΤΕΟ

Η Meta αποκάλυψε έναν νέο τρόπο να αλληλεπιδράτε στα stories άλλων χρηστών και να αλληλεπιδρούν αυτοί με τα δικά σας.

Από σήμερα μπορείτε να κάνετε ένα private like αν δείτε κάτι που σας αρέσει χωρίς να στείλετε κάποιο μήνυμα ή να γεμίζετε τον διάλογό σας με ένα χρήστη με απλές αναφορές likes σε stories.

Μέχρι και σήμερα, όταν κάποιος σας έκανε like σε ένα story, το Instagram έστελνε την φωτογραφία του story σας σε μήνυμα, μαζί με το like του. Με αυτόν τον τρόπο, το inbox όλων γέμιζε με άχρηστη -για τον διάλογο- πληροφορία.

Ως εκ τούτου, η πλατφόρμα προχώρησε σε αναίρεση αυτής της λειτουργίας και υλοποίηση μιας πιο απλής.

Αν θέλετε να δείτε ποιοι έκαναν like σε ένα story σας θα μπορείτε να βρείτε τη σχετική πληροφορία στο ιστορικό του λογαριασμού σας.

Να σημειώσουμε, τέλος, πως ο συνολικός αριθμός των likes σε ένα story σας δεν θα φαίνεται πουθενά και θα μπορείτε να τον δείτε μόνο εσείς.

