Ηλεκτρονικός πόλεμος κατά της Ρωσίας - Οι Anonymous χάκαραν το σάιτ του ρωσικού υπουργείου Άμυνας και διέρρευσαν δεδομένα

Στο Twitter της, η ομάδα δημοσίευσε επίσης screenshots των δεδομένων και παρείχε έναν σύνδεσμο όπου οι χρήστες μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου βγάζει σφάλμα.

Νωρίτερα, η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα «περιοριστεί εν μέρει» η πρόσβαση στο Facebook, αφού ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης περιόρισε τους λογαριασμούς αρκετών οργανισμών μέσων ενημέρωσης που υποστηρίζονται από το Κρεμλίνο μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Στην αρχική ανάρτησή τους οι Anonymous είχαν αναφέρει: «Οι Anonymous εμπλέκονται σε επιχειρήσεις κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι επιχειρήσεις μας στοχεύουν τη ρωσική κυβέρνηση. Είναι αναπόφευκτο ότι πιθανότατα θα επηρεαστεί και ο ιδιωτικός τομέας. Ενώ αυτός ο λογαριασμός δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι μιλά για το σύνολο της συλλογικότητας των Anonymous, μπορούμε στην πραγματικότητα να αναφέρουμε τις ενέργειες των Anonymous κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Θέλουμε ο ρωσικός λαός να καταλάβει ότι ξέρουμε ότι είναι δύσκολο για αυτόν να μιλήσει εναντίον του δικτάτορά του από φόβο αντιποίνων. Εμείς ως συλλογικότητα θέλουμε μόνο ειρήνη στον κόσμο. Θέλουμε ένα μέλλον για όλη την ανθρωπότητα. Έτσι, ενώ οι άνθρωποι μας σε όλο τον κόσμο καταστρέφουν τους παρόχους διαδικτύου σας, κατανοήστε ότι αυτό έχει στόχο εξ ολοκλήρου τις ενέργειες της ρωσικής κυβέρνησης και του Πούτιν.»

