«Λύγισε» στον αέρα δημοσιογράφος του BBC - Βλέπει live βομβαρδισμένο το σπίτι της στο Κίεβο - Δείτε βίντεο

Το συγκλονιστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου με την δημοσιογράφο «να σπάει» και να εξομολογείται στην παρουσιάστρια της εκπομπής, ότι δεν μπορούσε να βρει την οικογένειά της.

Η η δημοσιογράφος έπειτα από λίγα λεπτά έλαβε μήνυμα από τη μητέρα της, με το οποίο την διαβεβαίωνε ότι, τόσο η ίδια, όσο και η υπόλοιπη οικογένειά της, είναι καλά.

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.



We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.



Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA