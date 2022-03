Το Χόλιγουντ γυρίζει την πλάτη στη Ρωσία - Πέντε μεγάλα στούντιο παίρνουν θέση

Τα πέντε μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ, παίρνουν θέση κατά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.



Πιο συγκεκριμένα, η Universal, η Paramount και η Sony, έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με τη Disney και τη Warner Bros. για να σταματήσουν τις κυκλοφορίες των επερχόμενων ταινιών τους στη Ρωσία.



Η αρχή έγινε από την Disney, με την αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων "Turning Red" της Pixar, να κυκλοφορεί απευθείας στη streaming πλατφόρμα Disney+ στις ΗΠΑ, ενώ ήταν προγραμματισμένη για διανομή στη Ρωσία, στις 10 Μαρτίου.

«Δεδομένης της απρόκλητης εισβολής στην Ουκρανία και της τραγικής ανθρωπιστικής κρίσης, διακόπτουμε την κυκλοφορία των κινηματογραφικών ταινιών στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της επερχόμενης ταινίας Turning Red από την Pixar», δήλωσε εκπρόσωπος της Disney στο αμερικανικό Entertainment Weekly, προσθέτοντας:



«Θα λάβουμε μελλοντικές επιχειρηματικές αποφάσεις με βάση την εξελισσόμενη κατάσταση. Εν τω μεταξύ, δεδομένης της κλίμακας της αναδυόμενης προσφυγικής κρίσης, εργαζόμαστε με τους εταίρους μας σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, για την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες».



Η Warner Bros. ακολούθησε το παράδειγμά της Disney, λίγο αργότερα. Πριν από την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία της ταινίας "The Batman", η οποία θα έκανε πρεμιέρα στις ρωσικές κινηματογραφικές αίθουσες την Παρασκευή, η προβολή ακυρώθηκε.



«Υπό το φως της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ουκρανία, η WarnerMedia διακόπτει την κυκλοφορία της ταινίας μεγάλου μήκους "The Batman" στη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση καθώς εξελίσσεται. Ελπίζουμε σε μια γρήγορη και ειρηνική επίλυση αυτής της τραγωδίας», δήλωσε εκπρόσωπος της Warner Bros. στο Associated Press.









Η Sony με τη σειρά της, η οποία σχεδίαζε να κυκλοφορήσει το spin-off "Morbius" με πρωταγωνιστή τον Jared Leto στη Ρωσία τον Απρίλιο, προχώρησε στην παρακάτω ανακοίνωση:



«Δεδομένης της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δράσης στην Ουκρανία και της επακόλουθης αβεβαιότητας και ανθρωπιστικής κρίσης που εκτυλίσσεται σε αυτήν την περιοχή, θα σταματήσουμε τις προγραμματισμένες κινηματογραφικές μας κυκλοφορίες στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της επερχόμενης ταινίας Morbius. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλους όσους έχουν επηρεαστεί και ελπίζουμε ότι αυτή η κρίση θα επιλυθεί γρήγορα».







Ένας εκπρόσωπος της Paramount επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι το στούντιο θα σταματήσει επίσης τις κινηματογραφικές κυκλοφορίες, συμπεριλαμβανομένων των "The Lost City" και "Sonic the Hedgehog 2" , λέγοντας: «Στεκόμαστε δίπλα σε όλους όσους επηρεάστηκαν από την ανθρωπιστική κρίση σε όλη την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις διεθνείς αγορές μας και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση καθώς εξελίσσεται», ανέφερε το στούντιο.



Η Universal δεν ανέφερε συγκεκριμένες ταινίες που δεν θα κυκλοφορήσουν στη Ρωσία, αλλά δήλωσε: «Σε απάντηση στη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία, η Universal Pictures διέκοψε τις προγραμματισμένες κινηματογραφικές προβολές στη Ρωσία».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα